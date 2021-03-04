日職／王柏融對決西武又槓龜 熱身賽連4打數掛零

日本火腿隊今天繼續在札幌巨蛋對決西武隊，進行官辦熱身賽第二戰，旅日好手王柏融未先發，以替補指定打者身分亮相，兩個打數掛零、吞下一次三振，官辦熱身賽合計4支0，火腿終場1：6落敗。

王柏融昨天對西武首戰兩個打數沒有表現，分別是三振、雙殺打，今天6局下首次打擊，面對西武第二任投手上間永遠，揮出三壘方向飛球出局，9局下再度對決，王柏融吞下三振，

火腿先發投手金子弌大狀況不佳，首局面對西武前5棒都被揮出安打，包括山川穗高3分砲，一口氣失4分；他投完3局退場，被揮出6支安打、三振、保送各一次，失4分吞敗。

西武先發投手髙橋光成有效壓制火腿打線，被揮出5支安打，三振、四死球（1次觸身球）各3次，未失分奪勝。

王柏融從自辦到官辦熱身賽，調整狀況不是很好，8個打數不但沒有安打，還被三振4次。