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高中木棒／穀保高一很競爭 林佳緯、林盛恩互拚全壘打

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽，穀保家商林佳緯。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，穀保家商林佳緯。記者蘇志畬／攝影

穀保家商征戰這屆木棒聯賽的陣容以低年級為主，今天四強戰的前三棒打者還都是一年級生，高一就扛起第三棒的林佳緯，在木棒聯賽敲出12支安打，全隊並列第二多，對自己的長打能力也很有自信。

穀保家商今天在四強戰以4：2擊敗三民高中，林佳緯首打席滾地球出局，接下來兩個打席都敲安，4局上敲出二壘打，5局上更在得點圈有人時適時建功，敲回1打點，總計4打數2安打、1打點、1得分。

林佳緯表示，賽前教練有提醒不要打低球，不過第一打席沒調整好，後面就有修正，加上投手變化球多，不要等到球數落後，就積極攻擊。

雖然去年暑假才升上高一，但林佳緯高中生涯已有4轟，巨人盃2轟，新北市長盃、隊內賽各1轟，總教練周宗志表示，林佳緯應該是隊中全壘打最多的高一生，打擊能力不錯，特別是對直球、變化球的應對。

不過林佳緯木棒聯賽全壘打尚未出爐，而同隊的高一好手林盛恩則有一轟紀錄，問起兩人實力，林佳緯自信的說：「我比他強一點。」

其實林佳緯與林盛恩兩人有著好交情，常會互相比較全壘打，不僅討論全壘打數，也會比較距離遠近，互開玩笑，全壘打數由林佳緯領先，木棒聯賽雖然也想開轟，但林佳緯說：「沒有打好。」

穀保家商

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