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中職／換球後春訓打擊數據崩跌 網友：承認投手進步很難嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
春訓換球後，各項打擊數據和去年相比大幅下滑。圖為官辦熱身賽開轟的悍將高國輝。 圖／富邦悍將隊提供
春訓換球後，各項打擊數據和去年相比大幅下滑。圖為官辦熱身賽開轟的悍將高國輝。 圖／富邦悍將隊提供

中華職棒本季更改用球恢復係數，由去年的0.574變為0.555，據《CPBL Stats》提供的表格顯示，打擊各項數據都有雪崩式下滑。

《CPBL Stats》近年致力於提供中職官方所缺乏的進階數據，讓球迷對於球員表現可以得到更進一步的了解，今天（4日）他們公開了過去10個球季前10場熱身賽的打擊成績，沒想到經過短短一季，數據上的差距有若天壤之別。

數據顯示，去年賽季熱身賽前10場的打擊率/上壘率/長打率/攻擊指數/全壘打分別為.318/.381/.550/.931/38，如果把這打擊三圍搬到大聯盟，就像一名準MVP繳出的成績，足見去年中職「打擊聯盟」之名所言不假。

然而時間來到現在，上述五個數據分別跌至.256/.316/.356/.672/6，除了全壘打，其餘四項數據都創下10年來新低，甚至攻擊指數的差距來到0.259。

不少球迷疑惑的不是今年的打擊低迷，而是去年的打擊成績實在太浮誇了，「去年那是什麼鬼」、「去年真的很扯 我在台南看了3場熱身賽就看了21發全壘打」，也有網友開玩笑表示：「承認中職投手進步很難嗎？」

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