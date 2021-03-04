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高中木棒／馮皓8局好投「驚艷」 穀保冠軍賽再戰平鎮

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽4強戰，穀保家商先發投手馮皓8局失1分。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽4強戰，穀保家商先發投手馮皓8局失1分。記者蘇志畬／攝影

高中木棒聯賽今天舉行4強戰，穀保家商投手馮皓先發8局僅失1分，表現讓總教練周宗志直呼驚喜，也幫助球隊以4：2擊敗三民高中，明天冠軍賽將對上老對手平鎮高中

馮皓今天被敲出5支安打，不過只在7局上因為高捷、陳世嘉兩支安打丟掉1分，只用88球就投完8局堪稱精簡，另有7次三振；穀保打線也在3局下靠著邱鑫安打敲回1分，5局下再因對手失誤得到2分，8局打完，穀保家商以4：1領先。

不過穀保教練團希望讓沈家羲適應嘉義市球場的投手丘，8局結束就將馮皓換下，接手的沈家羲後援1局被敲2安，丟掉1分後順利止血。

穀保總教練周宗志對馮皓今天表現直呼：「有點意外。」因為之前隊內賽、練習賽，馮皓常常壞球先出現，導致用球數偏高，今天投完8局還不到90球，「最近他狀況調整不錯，沒想到今天用球數這麼省，內容滿驚豔的」。

馮皓也說，因為球隊都有安排投手待命，自己原本以為只會投到5、6局，「結果一直丟、一直丟就到8局了。」雖然錯過完投機會，不過馮皓不覺得可惜，而認為自己的表現還可以更好。

馮皓認為，今天第1局控球有點跑掉，後來學長林昱珉、教練給建議，才有後面的成果，「他們告訴我身體太僵硬，要放輕鬆點投。」第二階段對育民工家也有同樣問題，當時也是林昱珉幫忙給建議。

明天是木棒聯賽近5年第4次在冠軍戰上演平鎮、穀保對決，前3次都由平鎮帶走勝利，今年再次交手，林昱珉、潘文輝兩大王牌是否先發？周宗志賣個關子說：「不一定，二年級也有投手，自己的打擊要串連，贏球機率才會比較高。」

109學年度高中木棒聯賽4強戰，穀保家商擊敗三民高中。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽4強戰，穀保家商擊敗三民高中。記者蘇志畬／攝影

穀保家商 平鎮高中

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