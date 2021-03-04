日職／陽岱鋼對養樂多1支0 官辦熱身賽還未開張

巨人隊今天繼續在東京巨蛋對決養樂多隊，進行官辦熱身賽第二戰，旅日老將陽岱鋼擔任替補中外野手，6局下唯一打擊機會，揮出游擊方向滾地球出局，巨人終場3：2獲勝。

巨人昨天對養樂多首戰，陽岱鋼也是替補中外野手，9局下唯一打席面對養樂多第六任投手近藤弘樹，被他的內角直球打到手，還好沒有大礙，今天再度出場。

陽岱鋼6局下對決養樂多中繼投手石山泰稚，揮出游擊滾地球，目前在官辦熱身賽累積一打數掛零。

巨人王牌投手菅野智之先發3局，只被揮出兩支安打，投出兩次三振，未有保送，讓養樂多無法得分，成為此役勝投。

養樂多先發投手小川泰弘投3.2局，被揮出7支安打、保送3次，3局下因隊友失誤、保送，再讓岡本和真、大城卓三連揮安打，失兩分吞敗。

巨人6局下再靠廣岡大志陽春砲攻下第三分，以3：0領先，養樂多7局上西浦直亨回敬陽春砲，8局上再靠兩支安打攻下第2分，終場仍以1分之差落敗，兩隊在熱身賽各獲一勝。

巨人明天休兵，後天轉往札幌巨蛋，對日本火腿隊進行2連戰。