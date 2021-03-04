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高中木棒／第7轟念頭亂了調 李灝宇下一戰先拚安打

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽，平鎮高中李灝宇。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，平鎮高中李灝宇。記者蘇志畬／攝影

高中木棒聯賽前三階段打出6發全壘打的破紀錄成績，平鎮高中「怪力男」李灝宇進入第四階段靜悄悄，連兩戰沒敲安打，外界對全壘打的關注確實有影響，準備明天的冠軍戰，他說：「先打出一支安打就好。」

李灝宇在本屆木棒聯賽前10場出賽，32打數敲出17支安打，其中包括6發全壘打，刷新95學年度時花蓮體中陳俊秀（現樂天桃猿隊球員）的4轟紀錄，李灝宇開打前並未以破紀錄為目標，「沒想過，應該說不知道有這個紀錄。」

不過加上今天4強戰4打數無安打，李灝宇在第四階段兩場出賽，合計6打數未敲安，雖然兩階段之間休息2天難免影響調整，但李灝宇說：「這不是藉口。」

分析這兩場自己的打擊，李灝宇認為問題主要來自太想攻擊、腰開太快，「大家都很期待第7轟，自己也有點亂掉，明天先敲一支安打就好」。

知道李灝宇轟破高中木棒聯賽紀錄，原紀錄保持人陳俊秀也鼓勵，「有機會出國的話就去吧。」李灝宇表示，知道陳俊秀是一名很棒的打者，而旅外也一直是自己的目標。

李灝宇的怪力來源，除了天份外，也來自重訓有成，從高一就開始自行尋找訓練師幫忙，體重從83公斤逐步增加到90公斤，李灝宇說：「確實滿有幫助的，畢竟力量、爆發力對打者來說很重要，是很好的武器。」

陳俊秀

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