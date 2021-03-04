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高中木棒／場邊球探緊盯 陳志杰150公里火球拚身價

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽，平鎮高中陳志杰畢業後考慮旅外或參加中職選秀。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，平鎮高中陳志杰畢業後考慮旅外或參加中職選秀。記者蘇志畬／攝影

補起黑豹旗差一人次完封的遺憾，平鎮高中陳志杰今天在木棒聯賽四強戰對高苑工商投出9局完封，最快球速更追平個人生涯150公里的紀錄，好表現為想投入職棒的他打了一劑強心針，「把身價提高」。

去年的黑豹旗冠軍戰，陳志杰先發8.2局無失分，但因球數達到限制必須退場，今天在木棒聯賽四強戰登板，陳志杰用106球投完9局，被敲3支安打，無失分，另有11次三振、1次四壞保送，平鎮高中也以2：0拿下勝利。

終於圓了完封夢，陳志杰表示，賽前有想過要拚拚看，但比賽開始後，就是專注在每一局的投球，「高一就想完封，但一、二年級穩定性還不夠，到了高三比較有經驗」。

平鎮總教練吳柏宏認為高苑工商打線不弱，因此選擇派出陳志杰，陳志杰則說今天主要是按照配球，讓對手打不好為主，7局碰到危機時，「沒有時間限制，不趕時間，就慢慢來，一顆一顆去丟」。

吳柏宏稱讚陳志杰變化球有進步，他也說之前變化球比較控不進好球帶，對方就會鎖定直球打，今天狀況不錯，特別是曲球、變速球。

體重控制是陳志杰的一項課題，U18世界盃時期體重一度破百，去年球隊要他控制體重，但陳志杰減重方式不對，體重少了，球速也跟著掉，教練羅健銘表示，現在陳志杰在90公斤左右，是最佳狀態。

陳志杰今天確實也找回150公里的火球，場邊不少球探緊盯他的出賽，陳志杰表示，目前在旅外跟中職選秀間考慮，也希望透過聯賽提高自己的身價。

平鎮高中 球速 黑豹旗

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