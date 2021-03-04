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高中木棒／平鎮捕手張翔攻守趨平衡 學長戴培峰提點

中央社 / 嘉義4日電
平鎮高中主戰捕手張翔升上高三長打增加，目前趨於攻守平衡，今年有機會參加中職選秀。 中央社
平鎮高中主戰捕手張翔升上高三長打增加，目前趨於攻守平衡，今年有機會參加中職選秀。 中央社

平鎮高中主戰捕手張翔升上高三長打增加，目前趨於攻守平衡，今年有機會參加中職選秀，他自評高中領導能力增加，畢業學長、富邦悍將隊捕手戴培峰也會適時指點、收穫很多。

平鎮高中畢業生近年投入中職選秀都有不錯順位，總教練吳柏宏表示，今年野手張宥鈞、董子恩、捕手張翔、投手陳志杰、吳秉恩有機會參選。

張翔從少棒開始就是國家隊常客，大賽經驗豐富，去年開始扛起球隊主戰捕手的位置，吳柏宏表示，給球員出賽機會，比賽中學習、修正、成長，有感受到張翔很大的進步。

張翔之前被評價為守優於攻的捕手，接球、擋球、阻殺能力都不錯， 吳柏宏表示，張翔阻殺拿球動作比較短、傳球比較平是優勢，近期長打能力又提升，目前算是攻守趨於平衡捕手。

張翔今天木棒聯賽4強5局敲出安打、帶起球隊攻勢，先發蹲捕與先發投手陳志杰搭檔，幫助球隊以2比0擊敗高苑工商、晉級冠軍戰，攻守表現佳，目前為止木棒聯賽總計敲出12支安打、包括1發全壘打，為高中個人生涯首轟，打擊率3成16；他表示攻擊時把球看好、專注看球，加上力量和選球都有變好，也有感覺自己長打慢慢變多。

平鎮學長、現役中職富邦悍將隊捕手戴培峰偶爾也會回校指導學弟，張翔表示，戴培峰會提醒傳二壘和擋球的動作，經過他的提醒，阻殺拿球更穩，至於會不會投入中職選秀，張翔還沒有明確表態，自評高中階段蹲捕方面進步最多是領導能力。

平鎮高中 中職 選秀

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