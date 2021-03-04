快訊

政院拍板！退休軍教轉私校教師 退休俸、薪資都能拿

血流成河的街頭屠殺：緬甸開火鎮壓38死，國際社會怎救？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中木棒／陳志杰106球完封高苑 平鎮挑戰三連霸難關

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽四強戰，平鎮高中張宥鈞敲出三壘打。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽四強戰，平鎮高中張宥鈞敲出三壘打。記者蘇志畬／攝影

高中木棒聯賽四強戰今天開打，平鎮高中陳志杰用106球演出9局完封，最終以2：0擊敗高苑工商晉級冠軍戰，要挑戰史無前例的木棒聯賽三連霸。

陳志杰雖僅被敲出3支安打，不過加上團隊守備2次失誤，3度被占據得點圈，但都成功化解，特別是7局下1出局後被攻占二、三壘，但他靠著連續兩次三振解圍，全場投出11次三振、1次四壞保送。

平鎮打線6支安打平均分配在6名打者身上，不過5局上成功串連，張翔安打後靠推進上二壘，接著田子杰的安打敲回第一分，兩出局後張宥鈞的三壘打再添一分，就靠這2分領先到最後。

平鎮高中在第四階段籤表出爐後，就設定陳志杰在4強戰先發，總教練吳柏宏表示：「陳志杰最近狀況不錯，整場投滿順的，7局遇到危機也有連續兩次三振，最近在變化球控制進步較多，搭配直球能夠擾亂打者。」

明天平鎮高中在冠軍賽的對手將是穀保家商與三民高中的勝隊，吳柏宏表示，不會特別叮嚀球員，就是平常心，這兩隊之中對穀保比較熟悉，畢竟常對到，打到這邊，關鍵還是在球員穩定性。

木棒聯賽自93學年度開辦以來，冠軍球隊最多就是二連霸，高苑工商、穀保家商各有一次，平鎮高中在105學年度拿下隊史首冠後，107、108學年度也都拿下冠軍，今年將挑戰從未有過的三連霸。

109學年度高中木棒聯賽四強戰，平鎮高中張宥鈞敲出三壘打。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽四強戰，平鎮高中張宥鈞敲出三壘打。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽四強戰，平鎮高中陳志杰用106球演出9局完封。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽四強戰，平鎮高中陳志杰用106球演出9局完封。記者蘇志畬／攝影

平鎮高中 穀保家商

延伸閱讀

高中木棒／三民高中 暌違13年晉4強

高中木棒／辛俊昇5局7K 高苑晉四強對決平鎮

高中木棒／姿勢像蔡仲南？鶯歌怪投陳冠豪點出差異

高中木棒／循王威晨腳步 王威倫先去大學磨練

相關新聞

高中木棒／陳志杰106球完封高苑 平鎮挑戰三連霸難關

高中木棒聯賽四強戰今天開打，平鎮高中陳志杰用106球演出9局完封，最終以2：0擊敗高苑工商晉級冠軍戰，要挑戰史無前例的木...

高中木棒／場邊球探緊盯 陳志杰150公里火球拚身價

補起黑豹旗差一人次完封的遺憾，平鎮高中陳志杰今天在木棒聯賽四強戰對高苑工商投出9局完封，最快球速更追平個人生涯150公里...

高中木棒／第7轟念頭亂了調 李灝宇下一戰先拚安打

高中木棒聯賽前三階段打出6發全壘打的破紀錄成績，平鎮高中「怪力男」李灝宇進入第四階段靜悄悄，連兩戰沒敲安打，外界對全壘打...

高中木棒／平鎮捕手張翔攻守趨平衡 學長戴培峰提點

平鎮高中主戰捕手張翔升上高三長打增加，目前趨於攻守平衡，今年有機會參加中職選秀，他自評高中領導能力增加，畢業學長、富邦悍...

中職／3/14台南「職棒藥獅日」 送聯名口罩

勇奪隊史第10座總冠軍的統一7-ELEVEn獅宣布，新球季開幕戰13日開打迎戰中信兄弟，14日將與台南市藥師公會攜手合作...

中職／逆勢開轟 詹子賢成大功臣

中職官辦熱身賽前8戰只有兩支全壘打，昨天在高雄澄清湖球場進行的中信兄弟、富邦悍將隊之戰，詹子賢、張志豪、高國輝先後開砲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。