高中木棒／陳志杰106球完封高苑 平鎮挑戰三連霸難關

高中木棒聯賽四強戰今天開打，平鎮高中陳志杰用106球演出9局完封，最終以2：0擊敗高苑工商晉級冠軍戰，要挑戰史無前例的木棒聯賽三連霸。

陳志杰雖僅被敲出3支安打，不過加上團隊守備2次失誤，3度被占據得點圈，但都成功化解，特別是7局下1出局後被攻占二、三壘，但他靠著連續兩次三振解圍，全場投出11次三振、1次四壞保送。

平鎮打線6支安打平均分配在6名打者身上，不過5局上成功串連，張翔安打後靠推進上二壘，接著田子杰的安打敲回第一分，兩出局後張宥鈞的三壘打再添一分，就靠這2分領先到最後。

平鎮高中在第四階段籤表出爐後，就設定陳志杰在4強戰先發，總教練吳柏宏表示：「陳志杰最近狀況不錯，整場投滿順的，7局遇到危機也有連續兩次三振，最近在變化球控制進步較多，搭配直球能夠擾亂打者。」

明天平鎮高中在冠軍賽的對手將是穀保家商與三民高中的勝隊，吳柏宏表示，不會特別叮嚀球員，就是平常心，這兩隊之中對穀保比較熟悉，畢竟常對到，打到這邊，關鍵還是在球員穩定性。