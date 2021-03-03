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中職／鄧志偉開轟擒猿 古林睿煬挨強襲球退場添陰影

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

統一獅隊今天在台南主場舉行熱身賽，包括鄧志偉的陽春砲在內，獅隊全場敲出9支安打，以10：6擊敗來訪的樂天桃猿隊，然而投手古林睿煬被強襲球擊中，為競爭開幕戰先發增添一絲陰影。

古林睿煬是獅隊2018年季中選秀第一指名，近兩年因傷影響表現，今年春訓表現不錯，前一場官辦熱身賽先發4.1局，被敲2安無失分，最快球速來到152公里，就連總教練林岳平都看好，認為看到競爭開幕戰先發的曙光。

今天古林睿煬再次先發，首局雖因保送加上兩支安打，丟掉2分，不過2局回穩投出三上三下，3局續投時卻出現意外，在無人出局一壘有人時，被藍寅倫敲二壘打掉1分，接下來面對梁家榮被強襲球擊中右腳，被隊友攙扶下場。

賴泊凱緊急登板接手，古林睿煬留下2局失4分（3責失）的成績，被敲4安，另有2次三振、1次四壞保送，退場後也前往醫院接受X光檢查。

雖然丟掉4分，但古林不必擔心吞下敗投，獅隊在3局下靠著安打串連，一口氣打下6分，4局下也有3分進帳，6局下鄧志偉更從劉昱言手中轟出陽春砲，也是獅隊在官辦熱身賽繼郭阜林後第二位開轟的球員。

猿隊新洋投歐飛登（Dillon Overton）今天首次出賽，在8局下登板中繼，面對首名打者施冠宇，雖讓對手敲出內野高飛球，卻因失誤導致二壘有人，但接下來連續三振黃紹熙、鄧志偉、楊家維，安全下莊。

古林睿煬 鄧志偉

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