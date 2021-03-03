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中職／范玉禹先發崩盤 悍將不敵兄弟吞3連敗
富邦悍將隊在中職熱身賽一勝難求，今天在高雄澄清湖球場對決中信兄弟隊，先發投手范玉禹投兩局失6分，悍將從比賽一開始就落後到終場，以4：8輸球，吞下3連敗。
悍將目前在熱身賽出賽4場，除了第一場和統一獅隊7：7平手，接下來3：7不敵樂天桃猿、1：2不敵味全龍，今天首場「金控大戰」又以4分之差落敗，戰績1和3敗是5隊最差。
范玉禹先發兩局面對15名打者，被揮出7支安打，包括首局詹子賢三分砲，三振、保送各一次，失6分全是自責分，成為敗戰投手。
悍將第二任投手吳世豪投兩局，被揮出3支安打，包括4局下張志豪陽春砲，失兩分也都下自責分，悍將打完前4局已落後7分，無力追回戰局。
兄弟先發投手鄭凱文投5局，被揮出5支安打，奪三振4次，失1分奪勝。
兄弟全場揮出11支安打，比悍將少1支， 高國輝6局上也轟出陽春砲，王威晨、林益全各有3支安打。
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