中職／3/14台南「職棒藥獅日」 送聯名口罩

勇奪隊史第10座總冠軍的統一7-ELEVEn獅宣布，新球季開幕戰13日開打迎戰中信兄弟，14日將與台南市藥師公會攜手合作，首創「職棒藥獅日」精彩活動，送限量紀念版聯名口罩。

當天活動將提供到場觀賽球迷用藥諮詢服務，球迷更可參加場外遊戲，獲得限量紀念版「藥師&統一獅」聯名口罩。台南市長黃偉哲今天在台南市立棒球場祝福及感謝藥師在防疫戰中功不可沒的付出。

黃偉哲表示，回COVID-19疫情迄今，台南成功守住防疫戰，去年初藥師加入防疫超前部署，一同協助口罩實名制販售政策，不但使市民在防疫期間安心購買口罩穩定民心，社區藥局也提供處方領藥，降低民眾進出醫療院所感染風險。他也祝福在「藥獅相挺」下，統一7-ELEVEn獅新球季戰力有如台灣堅強的防疫實力，再拚總冠軍連霸。

黃偉哲也開心向球迷預告，感謝統一7-ELEVEn獅及各界支持，台南市立棒球場全新大螢幕將於5月施工，未來讓觀賞球賽更過癮。另外，立法委員林宜瑾也表示，與她賭輸球賽的立委洪孟楷要請大家吃雞排，3月13日開幕賽歡迎大家一起來。

中職32年，聯盟全新賽季口號「UNITED FORBASEBALL」，希望持續團結一心，創造更多的可能性；在台南市藥師公會理事長吳振名和林宜瑾的共同努力下，首度與統一7-ELEVEn獅攜手，開創嶄新的藥師節活動「職棒藥獅日」，團結稱霸中華職棒及團結防疫。

此外，公會限量製作「統一獅聯名口罩」，將贈予統一獅教練團、選手及進場觀賽球迷，推廣防疫安心，觀賞職棒活動，也歡迎大小朋友熱情參與場外遊戲，學習正確用藥知識，獲得限量聯名口罩，齊力「罩護府城，健康連冠」。