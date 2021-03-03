快訊

軍公教年金改革違憲一年半 行政院明送出配套修法

日本又發現「台灣輸出病例」 指揮中心：在台三採陰性

中職／胡智為熱身賽先發4局失2分 田澤純一遇亂流

中央社 / 台北3日電
胡智為。 聯合報資料照片
胡智為。 聯合報資料照片

中職味全龍隊今天在斗六球場進行的自辦熱身賽，隨隊的胡智為先發4局，被敲5支安打失2分，前大聯盟投手田澤純一則是1局內被敲4安失2分，終場以4比5不敵富邦悍將。

味全龍雖然今天沒有中職官辦熱身賽的賽程，不過兵分兩路進行自辦熱身賽，一隊在天母球場與統一獅對戰，另一隊則是在斗六棒球場進行，與富邦悍將交手。

在斗六球場的賽事，味全龍推出隨隊的胡智為先發主投，前旅美投手胡智為目前是自由球員，希望繼續尋找旅外的機會，但也不排除投入中職選秀。胡智為先發投4局，被敲5支安打，失2分，都是先被王詩聰敲安上壘，陳真再敲出2支二壘安打，最快球速150公里。

此戰1局下味全龍展開攻勢，劉時豪、李凱威、劉基鴻接連敲安打得2分後，林旺衛再擊出場內全壘打，帶有2分打點。不過悍將的陳真在第2、4局都各敲1打點安打追分。

5局上悍將突破接替的投手田澤純一，接連出現4支安打，包括胡冠俞、張正偉、于森旭、戴培峰，攻下2分追平，田澤純一僅投0.2局；9局上悍將再利用對方失誤攻下超前分，終場以5比4擊敗龍隊。

胡智為 味全龍

延伸閱讀

中職／對胡智為敲2長打 悍將大物新人展兇猛砲火

中職／熱身賽龍首勝 田澤純一帥關門

中職／田澤純一首度亮相 5球被敲一安救援成功

中職／林孝程、洪瑋漢攻破賴鴻誠 龍隊熱身賽勝場開張

相關新聞

中職／辜仲諒目標不只6搶1 更想東京奧運奪金

中華職棒會長蔡其昌今天前往中國信託金融園區，拜會中華棒協理事長辜仲諒，棒壇兩大重量級人物針對重組中華隊前進東京奧運，進行...

中職／蔡其昌拜會辜仲諒 6搶1組最強中華隊是重點

中職會長蔡其昌上任後，今天首次拜會中華棒協理事長辜仲諒，兩人進行40分鐘閉門會議，針對國內棒運未來發展、國家隊組成交換意...

中職／悍將下半季大咖雲集 各隊搶門票要趁早

中華職棒官辦熱身賽正式開打，意味新的賽季即將展開，各隊的戰力調整狀況將陸續開箱。除了老店新開的味全龍之外，開季前焦點意外被富邦悍將搶走，他們成功說服旅美好手、世界12強賽國手江少慶返台，以自行培訓球員

高中木棒／循王威晨腳步 王威倫先去大學磨練

高三畢業前終於初次踏上木棒聯賽的舞台，穀保家商王威倫今天在8強戰敲出全隊第一支安打、跑回第一分，幫助球隊以3：0擊敗鶯歌...

高中木棒／姿勢像蔡仲南？鶯歌怪投陳冠豪點出差異

鶯歌工商「怪投」陳冠豪今天在木棒聯賽8強戰面對穀保家商，繳出6.2局僅失1分的好投，雖然球隊以0：3落敗，不過特殊的投球...

高中木棒／林昱珉、潘文輝聯手救火 穀保連5年晉4強

高中木棒聯賽8強戰今天上演「新北內戰」，考量到彼此熟悉度，穀保家商沒有「藏牌」機會，祭出左右王牌，林昱珉中繼7.2局、潘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。