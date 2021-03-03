中職／胡智為熱身賽先發4局失2分 田澤純一遇亂流

中職味全龍隊今天在斗六球場進行的自辦熱身賽，隨隊的胡智為先發4局，被敲5支安打失2分，前大聯盟投手田澤純一則是1局內被敲4安失2分，終場以4比5不敵富邦悍將。

味全龍雖然今天沒有中職官辦熱身賽的賽程，不過兵分兩路進行自辦熱身賽，一隊在天母球場與統一獅對戰，另一隊則是在斗六棒球場進行，與富邦悍將交手。

在斗六球場的賽事，味全龍推出隨隊的胡智為先發主投，前旅美投手胡智為目前是自由球員，希望繼續尋找旅外的機會，但也不排除投入中職選秀。胡智為先發投4局，被敲5支安打，失2分，都是先被王詩聰敲安上壘，陳真再敲出2支二壘安打，最快球速150公里。

此戰1局下味全龍展開攻勢，劉時豪、李凱威、劉基鴻接連敲安打得2分後，林旺衛再擊出場內全壘打，帶有2分打點。不過悍將的陳真在第2、4局都各敲1打點安打追分。

5局上悍將突破接替的投手田澤純一，接連出現4支安打，包括胡冠俞、張正偉、于森旭、戴培峰，攻下2分追平，田澤純一僅投0.2局；9局上悍將再利用對方失誤攻下超前分，終場以5比4擊敗龍隊。