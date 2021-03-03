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中職／中華隊闖過6搶1最好 蔡其昌：打不成晉級也可
中華職棒會長蔡其昌今天拜會中華棒協理事長辜仲諒，針對6搶1奧運資格賽打不打、中華隊能否前進東京奧運，蔡其昌說：「不以會長，而以球迷的立場回答，第一志願是中華隊在6搶1取得奧運門票。」
中華隊前年兵敗世界12強棒球賽，今年6月在台灣舉行的6搶1將是最後機會，受到疫情的影響，到底能否舉行，目前仍是未知數，但中職、棒協朝著「如期開打」的方向進行。
蔡其昌表示，自己第一志願是中華隊在6搶1過關，第二志願是比賽打不成、直接獲得奧運門票，沒有第三志願。
他說：「中華隊展現實力，在6搶1拿下門票最好，若因疫情不打也可接受。」
棒協秘書長林宗成表示，6搶1在台灣進行，外隊來台規範完全遵照疫情指揮中心的規定，再報給世界棒壘球總會，按照該有的程序進行。
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