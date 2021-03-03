中職／辜仲諒目標不只6搶1 更想東京奧運奪金

中華職棒會長蔡其昌今天前往中國信託金融園區，拜會中華棒協理事長辜仲諒，棒壇兩大重量級人物針對重組中華隊前進東京奧運，進行仔細討論，辜仲諒說：「我們不但要拿到6搶1奧運資格賽門票，還要在東京奧運拿到金牌，這是努力的目標。」

中華隊前年未能在世界12強賽取得東京奧運門票，今年6月在台中、斗六舉行的6搶1奧運資格賽將是最後機會，辜仲諒表示，一定要組成最強中華隊，盡所有可能爭取奧運金牌。

蔡其昌表示，中職針對6搶1還是負責組訓賽，棒協負責和政府、世界棒壘球總會進行相關連繫，雙方只有一個共識，就是團結起來、打出成績，這是答謝國人最好的方式。

他說，從中職新球季開始，針對6搶1將會展開定期會議，也會完全配合疫情指揮中心的防疫計畫，到時外隊來台，食衣住行都是挑戰，但會做足充分準備辦好比賽，希望中華隊在總教練洪一中領軍下拿到好成績。