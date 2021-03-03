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大專聯賽／國體莊陳仲敖好投勝 東大擊敗美和

中央社 / 台北3日電
國立體大莊陳仲敖今天先發7局飆14次三振，有效壓制南華大學打線 聯合報系資料照
國立體大莊陳仲敖今天先發7局飆14次三振，有效壓制南華大學打線 聯合報系資料照

大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，國立體大莊陳仲敖今天先發7局飆14次三振，有效壓制南華大學打線，率隊以8比1拿勝；台東大學靠著烏凱恩再見安打，以3比2擊敗美和科大。

109學年度全國大專院校棒球聯賽（公開一級）8強複賽在高雄舉行，國立體大今天與南華大學交手，國體派出莊陳仲敖先發，莊陳仲敖總計用111球投7局，被敲出6支安打飆出14次三振，僅失1分責失分，有效壓制對手打線。

國立體大2局有攻勢，靠著單局5安、1保送，一口氣攻下4分，5局再靠著林志光二壘打送回團隊第5分，6局林岳谷適時安打，幫助球隊將比數拉開至7比1領先，8局再多添1分，順利拿下比賽勝利。

台東大學今天與美和科大交手，9局上打完兩隊2比2戰成平手，台東大學9局下反攻，靠著陳冠澔安打、四壞保送、王騰玉安打攻占滿壘，烏凱恩敲出再見安打，率隊拿下勝利。

台東大學先發投手游騰堯今天用124球投7.2局，被敲出7支安打，包括1發全壘打，投出8次三振，失掉1分責失分，表現不錯。

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