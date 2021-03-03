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高中木棒／辛俊昇5局7K 高苑晉四強對決平鎮

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
109學年度高中木棒聯賽，高苑工商辛俊昇先發5局無失分，送出7次三振。圖／學生棒球聯盟提供
109學年度高中木棒聯賽，高苑工商辛俊昇先發5局無失分，送出7次三振。圖／學生棒球聯盟提供

高中木棒聯賽八強戰今天開打，高苑工商先發投手辛俊昇5局無失分，加上打線合敲10支安打，以8：1在7局提前擊倒西苑高中，平鎮高中則以3：1逆轉擊敗南英工商，兩隊將在四強賽碰頭。

辛俊昇今天狀況極佳，直到第4局才被敲出本場唯一一支安打，另取得7次三振，還有一次保送，投完5局用了69球，最快球速為140公里，成為本屆第一個收下4勝的投手，4場出賽防禦率仍是0，累積34次三振。

總教練李來發賽後不吝稱讚辛俊昇，「表現沒話講，他是我們陣中最穩定的投手。」辛俊昇表示，平常以直球和指叉球為武器增加打者揮空率。

高苑打線用10支安打攻下8分，其中有4支長打，第一棒的黃秉揚就包辦兩支二壘打，全場4打數3安打、2分打點，另外范育銓也有2安打、2打點貢獻。

另一場8強戰，尋求3連霸的平鎮高中在4局上先被南英工商攻下1分，不過下個半局立刻反擊，董子恩安打、李灝宇保送，再因暴投進占二三壘，5棒張翔的安打一口氣進帳兩分逆轉，5局下黃勇傳、曾子祐連續兩支三壘打再添1分。

本屆賽事累積6轟的「怪力男」李灝宇沒有太多好球可打，4打數獲得2次四壞保送，另有1K、1次飛球出局。

平鎮高中 球速

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