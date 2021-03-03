高中木棒／姿勢像蔡仲南？鶯歌怪投陳冠豪點出差異

鶯歌工商「怪投」陳冠豪今天在木棒聯賽8強戰面對穀保家商，繳出6.2局僅失1分的好投，雖然球隊以0：3落敗，不過特殊的投球姿勢引起熱議，不少網友直呼：「很像蔡仲南。」

先往後腳蹲一下再投球的特殊投球姿勢，常被說神似蔡仲南，陳冠豪習慣這樣的評語，但也澄清未刻意模仿，也認為兩人有所不同，「他的姿勢會蹲更低一點。」

高三的陳冠豪原本是採上肩投法，有感於爆發力不足，高二練習時測試各個不同投球姿勢，「玩」出新招，鶯歌教練團也點頭同意，並提出改進建議，換姿勢至今1年多，球速也從高一的129公里，到現在最快可達145公里。

雖然初衷是想要測試出更有力的動作，不過陳冠豪的投球姿勢，就連對手穀保家商也認為難以掌握，邱鑫就說，可能出手點的關係，視覺上會更快一點。

陳冠豪過去在友誼賽就有壓制穀保家商的經驗，今天先發6.2局被敲4支安打，僅在第3局被連敲兩安而掉分，另有5次三振，陳冠豪表示，今天表現比自己預期的更好，「因為沒有保送」。

即將面臨畢業出路，陳冠豪暫時沒有打算投入職棒選秀，「沒準備好，會先去念大學」。