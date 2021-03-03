中職／對胡智為敲2長打 悍將大物新人展兇猛砲火
味全龍今(3)日在自辦熱身賽中迎戰富邦悍將，推出前旅美好手胡智為先發，而面對多以二軍球員為主的富邦打線，胡智為投4局雖然送出4次三振，不過被敲出5支安打失2分，而去年在選秀會被評為大學最佳打者的陳真，更是從胡智為手中敲出2支帶有打點的安打，終場富邦以5:4拿下勝利。
陳真今天擔任第七棒右外野手，2局上一壘有人時面對胡智為，敲出左外野車布邊二壘安打，攻下富邦第一分，4局上在二壘有人的得點圈的情況，陳真再度敲出中外野方向二壘安打，打下個人本場比賽第二分打點。
而本場比賽陳真也繳出3打數2安打的表現，在大學時期就時常展現長打火力的他，去年選秀會中在第三輪被富邦選進，在富邦外野越趨老化的情況，陳真有望接班。
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