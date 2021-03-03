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高中木棒／循王威晨腳步 王威倫先去大學磨練
高三畢業前終於初次踏上木棒聯賽的舞台，穀保家商王威倫今天在8強戰敲出全隊第一支安打、跑回第一分，幫助球隊以3：0擊敗鶯歌工商，未來想循著哥哥、中信兄弟隊王威晨的模式，先上大學再挑戰中職選秀。
今天碰上鶯歌工商「怪投」陳冠豪，打第九棒的王威倫雖有對決經驗，但仍感覺對方投球姿勢很特殊，必須針對直球、變化球提早準備，結果3局王威倫的首打席就敲出全隊首安，並靠著下一棒的安打回來得分。
王威倫說：「當下只想上壘，後面輪回前段棒次就有機會。」王威倫認為自己在農曆年間的調整狀況還不到位，但第三階段開打後，第一個打席就找回感覺。
前兩年王威倫多在鋁棒組出賽，今年是第一次打木棒聯賽，他表示：「終於跟自己的同學站在同一個舞台，希望能夠創造更多回憶。」畢業後他也希望跟王威晨一樣，先到大學磨練，有機會再加入選秀。
王威晨平時雖跟著球隊征戰、練習，但也會透過觀看比賽影片關心王威倫，適時給予建議，今年過年是兩人少數的相聚時刻，王威倫有從哥哥手中領到紅包，他笑說：「數字不能多談，不過很滿意。」
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