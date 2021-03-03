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高中木棒／林昱珉、潘文輝聯手救火 穀保連5年晉4強

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽，穀保家商林昱珉（右）。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，穀保家商林昱珉（右）。記者蘇志畬／攝影

高中木棒聯賽8強戰今天上演「新北內戰」，考量到彼此熟悉度，穀保家商沒有「藏牌」機會，祭出左右王牌，林昱珉中繼7.2局、潘文輝後援1局皆無失分，以3：0擊敗鶯歌工商，延續連五年打進四強的傳統。

穀保家商今天派出高二的林華偉先發，不過1局上從一壘手漏接形成安打後，鶯歌連續兩安加上犧牲打推進上二、三壘，穀保提前押上林昱珉終止攻勢。

穀保總教練周宗志表示，此戰先發原本就在林華偉、林昱珉兩人中選擇，希望讓高二有更多磨練，不過因為漏接，加上預期會是低比分賽事，只好由林昱珉上場。

林昱珉接手後用三振、滾地球出局化解危機，最終用72球投了7.2局，拿下11次三振，只有1次四壞，另被敲兩安，加上後援1局1次三振的潘文輝，聯手完封；周宗志表示，打到淘汰賽就是一場一場來，拿出最好的狀態，不需要保留。

穀保打線一度遭鶯歌先發「怪投」陳冠豪封鎖，直到3局下2出局才由第九棒王威倫敲出第一支安打，第一棒邱鑫立刻補上二壘打敲回第一分，接下來到8局下再得2分。

邱鑫今天4打數2安打、2打點，扛起稱職的第一棒，周宗志認為邱鑫及球率高，不過才高一，還有進步空間，邱鑫則說，今天第一打席沒打好，但作為第一棒必須趕快修正，也要學習成長，突破自己、享受壓力。

下一戰穀保將對上三民高中，兩隊曾在去年暑假交手，周宗志評估對手實力平均，尤其攻擊火力不錯，「要小心」。

109學年度高中木棒聯賽，穀保家商潘文輝。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，穀保家商潘文輝。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，穀保家商晉級四強。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，穀保家商晉級四強。記者蘇志畬／攝影

穀保家商 林昱珉

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