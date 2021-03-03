棒球／6搶1開打出現曙光 中職發出動員令

即將於6月16日開打的6搶1東奧資格賽，因世界各地疫情尚未趨緩，能否順利進行仍是未知數，而隨著新冠疫苗陸續問世，也讓6搶1舉行的可能性大幅增加。

中職秘書長楊清瓏昨(2)日也在例行會議上表示，聯盟目前以開打的方式進行準備，中職會長蔡其昌也整合賽事籌備進度，並且針對可能面臨的狀況做出配套措施。

日前荷蘭就曾表示希望提早10天抵台，並與國內球隊進行熱身賽，但根據我國防疫規定，入境者必須進行14天居家檢疫措施，檢疫期滿後仍要再自主管理7天，可能難以配合，據《自由時報》報導，楊清瓏對此表示，聯盟當然歡迎各國球隊先來，只是進來後該怎麼隔離？中職例行賽要怎麼配合安排，這些都要考量。

報導中楊清瓏指出，在疫情影響下，要主辦國際賽可說是困難重重，如何安排各球隊住宿也是一大難題，過往外國球隊都是球員兩人一間、教練一人一間，現在配合防疫只能一人一間，而去曾作過飯店的是不是防疫旅館？願不願意、或敢不敢接？都必須再次確認。

棒協近日也提議將賽事採以泡泡模式來進行，國外球隊只要通過檢疫就能縮短隔離時間，全隊集中住宿且團體行動，活動範圍限球場及飯店，要移動必須搭乘巴士，楊清瓏也回應，「各種可能發生的情況都有討論，實際狀況還是要遵照疫情與指揮中心的規定。」

今日蔡其昌也將與棒協理事長辜仲諒進行有關6搶1的相關會議，這也是蔡其昌上任後雙方首次碰面。