快訊

福原愛被爆偷吃、想離婚 江宏傑回應了！

鳳梨禁令是轉機？中國「水果統戰」破局的徵兆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／6搶1開打出現曙光 中職發出動員令

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著新冠疫苗陸續問世，也讓6搶1舉行的可能性大幅增加，主辦方中職也開使進行籌備計畫。 聯合報系資料照
隨著新冠疫苗陸續問世，也讓6搶1舉行的可能性大幅增加，主辦方中職也開使進行籌備計畫。 聯合報系資料照

即將於6月16日開打的6搶1東奧資格賽，因世界各地疫情尚未趨緩，能否順利進行仍是未知數，而隨著新冠疫苗陸續問世，也讓6搶1舉行的可能性大幅增加。

中職秘書長楊清瓏昨(2)日也在例行會議上表示，聯盟目前以開打的方式進行準備，中職會長蔡其昌也整合賽事籌備進度，並且針對可能面臨的狀況做出配套措施。

日前荷蘭就曾表示希望提早10天抵台，並與國內球隊進行熱身賽，但根據我國防疫規定，入境者必須進行14天居家檢疫措施，檢疫期滿後仍要再自主管理7天，可能難以配合，據《自由時報》報導，楊清瓏對此表示，聯盟當然歡迎各國球隊先來，只是進來後該怎麼隔離？中職例行賽要怎麼配合安排，這些都要考量。

報導中楊清瓏指出，在疫情影響下，要主辦國際賽可說是困難重重，如何安排各球隊住宿也是一大難題，過往外國球隊都是球員兩人一間、教練一人一間，現在配合防疫只能一人一間，而去曾作過飯店的是不是防疫旅館？願不願意、或敢不敢接？都必須再次確認。

棒協近日也提議將賽事採以泡泡模式來進行，國外球隊只要通過檢疫就能縮短隔離時間，全隊集中住宿且團體行動，活動範圍限球場及飯店，要移動必須搭乘巴士，楊清瓏也回應，「各種可能發生的情況都有討論，實際狀況還是要遵照疫情與指揮中心的規定。」

今日蔡其昌也將與棒協理事長辜仲諒進行有關6搶1的相關會議，這也是蔡其昌上任後雙方首次碰面。

疫情 蔡其昌 新冠疫苗 居家檢疫 辜仲諒

相關新聞

中職／蔡其昌拜會辜仲諒 6搶1組最強中華隊是重點

中職會長蔡其昌上任後，今天首次拜會中華棒協理事長辜仲諒，兩人進行40分鐘閉門會議，針對國內棒運未來發展、國家隊組成交換意...

中職／悍將下半季大咖雲集 各隊搶門票要趁早

中華職棒官辦熱身賽正式開打，意味新的賽季即將展開，各隊的戰力調整狀況將陸續開箱。除了老店新開的味全龍之外，開季前焦點意外被富邦悍將搶走，他們成功說服旅美好手、世界12強賽國手江少慶返台，以自行培訓球員

高中木棒／循王威晨腳步 王威倫先去大學磨練

高三畢業前終於初次踏上木棒聯賽的舞台，穀保家商王威倫今天在8強戰敲出全隊第一支安打、跑回第一分，幫助球隊以3：0擊敗鶯歌...

高中木棒／姿勢像蔡仲南？鶯歌怪投陳冠豪點出差異

鶯歌工商「怪投」陳冠豪今天在木棒聯賽8強戰面對穀保家商，繳出6.2局僅失1分的好投，雖然球隊以0：3落敗，不過特殊的投球...

高中木棒／林昱珉、潘文輝聯手救火 穀保連5年晉4強

高中木棒聯賽8強戰今天上演「新北內戰」，考量到彼此熟悉度，穀保家商沒有「藏牌」機會，祭出左右王牌，林昱珉中繼7.2局、潘...

高中木棒／辛俊昇5局7K 高苑晉四強對決平鎮

高中木棒聯賽八強戰今天開打，高苑工商先發投手辛俊昇5局無失分，加上打線合敲10支安打，以8：1在7局提前擊倒西苑高中，平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。