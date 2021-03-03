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高中木棒／高一邱賢嘉轟出嘉義市球場 東體8強止步

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽，台東體中高一的邱賢嘉（11號）在嘉義市棒球場開轟。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，台東體中高一的邱賢嘉（11號）在嘉義市棒球場開轟。記者蘇志畬／攝影

東大體中今天以1：5輸給三民高中，連續兩年打進高中木棒聯賽8強後未能更進一步，不過高一的邱賢嘉在嘉義市棒球場開轟令人驚艷，上一屆高苑工商高一賴丁誌也曾在此開轟。

能在嘉義市棒球場開轟的高一生不多，除了賴丁誌外，2017年木棒聯賽穀保家商的邱志恆也曾開轟，而平鎮高中「怪力男」李灝宇在2019年U18中華隊對中職二軍交流賽時，也曾在嘉義市球場開轟，都是強打者代表。

東體總教練陳峰岳認為，邱賢嘉為中長程打者，近期狀況不錯，加上那顆球投到他喜歡的內角低位置，「這是我看過他打最遠的一支」。

邱賢嘉表示，打出去有全壘打的感覺，但不太確定，知道飛出牆後很開心，也是高中生涯第一發全壘打；挨轟的盧泓捷今天變速球表現不錯，但那顆剛好是失投的變速球，盧泓捷說：「這是高中第一次被轟，生涯第二次。」

東體此次木棒聯賽包括邱賢嘉在內有不少高一球員，更有不少是內野主力，表現未讓教練團失望，陳峰岳說，這批高一生在國中時就有大賽經驗，比賽表現不會怯場，都很有潛力。

109學年度高中木棒聯賽，台東體中高一的邱賢嘉在嘉義市棒球場開轟。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，台東體中高一的邱賢嘉在嘉義市棒球場開轟。記者蘇志畬／攝影

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