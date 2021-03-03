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高中木棒／「三民禰豆子」受傷不退 教頭想起蔣智賢

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽，三民高中陳堃益（左）被彈跳球打中嘴唇，包紮後又用圍巾防護。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，三民高中陳堃益（左）被彈跳球打中嘴唇，包紮後又用圍巾防護。記者蘇志畬／攝影

三民高中陳堃益今天包辦4打點，幫助球隊在高中木棒聯賽8強賽以5：1擊敗東大體中，陳堃益比賽中途被不規則彈跳球打中嘴唇直流血，緊急包紮後仍堅持留在場上，他說：「想要幫球隊拿下勝利。」

陳堃益1局上的二壘打帶有2分打點，幫助球隊取得領先，而6局上面對2：1局面，再用一支2分打點二壘打將比數拉開，不過中間發生一段插曲，5局下鎮守一壘的陳堃益因二壘手傳球一個不規則彈跳「打臉」，導致嘴唇流血。

當下為了繼續比賽，陳堃益經過簡單包紮，但固定膠帶不穩，防護員只能用木乃伊式包法，將他臉部團團圍起，像是日本動漫「鬼滅之刃」主角「禰豆子」般無法說話，讓一旁關心的東體教練葉明嘉、三民總教練張榮勳都忍不住笑了出來。

張榮勳表示，當時原本想換人，但陳堃益說：「我還可以。」被選手鬥志感動，讓他留在場上，「可能下次不知能不能打進4強，想作為一份子參與。」陳堃益說：「當下很痛，但想要撐下去，包紮之後就還好。」

張榮勳想起中職富邦悍將隊的蔣智賢，過去在高中聯賽時也曾被鄭凱文（現中信兄弟隊）打中耳朵流血，「那時候他也是繃帶包一包，馬上又上場」。

不過陳堃益包紮過後的樣子引人發噱，張榮勳笑說：「他現在是防疫小尖兵。」陳堃益說，當下不知道教練有偷笑，雖然隊友也有笑，但還是給很多鼓勵。

富邦悍將 中職 蔣智賢

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