中職／三振前搭檔 陳禹勳臉書虧劉時豪

昨（3日）樂天與味全進行熱身賽，9局上由擴編選秀轉戰味全龍的劉時豪對決好友「鄉長」陳禹勳，最後慘遭指叉球三振出局，陳禹勳藉此機會發文好好嘲弄一下這位昔日隊友。

9局上，桃猿8比6取得2分領先，派出現役救援王陳禹勳登板救援，面對的第一名打者就是前隊友劉時豪，最後他在2好2壞時追打指叉球被三振，除了讓笑聲充滿樂天休息室，轉播球評也忍不住笑著評論：「最熟悉的敵人，被最熟悉的球路給吊中。」

陳禹勳深夜0時39分在臉書發文寫道，「全世界都知道我要丟什麼球，只有WeiChuan Dragons #60 劉時豪不知道… #龍隊看板球星」，引起廣大球迷留言，「鄉長 好球啊 現場熱血沸騰」、「第一次看你丟這麼認真」、「你知道，我知道，獨眼龍也知道，但還是沒有用，鄉長指叉球一出60號只有揮棒落空的份」。