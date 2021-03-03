中職／林國裕落淚轉身 陳禹勳：用另一個身份一起奮戰

樂天桃猿牛棚投手林國裕去年遭到球隊釋出，在3月1日確定將轉任球隊訓練員，昨（3日）談到高掛球鞋還是讓自己忍不住哽咽落淚，隊友「鄉長」陳禹勳暖心發文，表示「球員本來就不能當一輩子！」並鼓勵他以另一個身份一起奮戰、拿下總冠軍。

據《自由時報》報導，林國裕在談到放棄球員身份時表示「很痛苦、真的很痛苦！」，語畢還伴隨著淚水，他透露雖然很想延續球員生涯，但球速只剩120~130公里，內心非常煎熬。事實上他本來已規劃要從事別的工作告別棒球圈，很感謝球隊給他機會繼續留隊，讓他能以不同身分留在場上。

現年31歲的林國裕在2013年被桃猿以第6指名加盟，以變速球聞名的他長期擔任陣中牛棚主力，生涯出賽159場，9勝4敗，並拿下33個中繼點，防禦率5.44，18年曾交出防禦率3.32和12次中繼的優秀成績，當年雖然因傷提前關機，卻也獲得球團肯定加薪，可惜19年傷病再度敲門，在動了右肩關節唇手術後整季報銷，雖然他不斷努力群球重返賽場的機會，但在2020球季只能於二軍出賽5場6.1局，賽季結束就被釋出。

而被釋出的林國裕沒有就此放棄，今年春訓還是隨著樂天球團一同訓練，但在分組練習賽和自辦熱身賽表現仍不理想，總教練曾豪駒透露，教練團評估後認為他未能達到一軍戰力要求，剛好有訓練員的缺，溝通後他也同意接任。

林國裕表示自己從小的夢想就是打職棒，完全沒有考慮到業餘球隊投球，現在雖然不再是球員，但能繼續從事職棒的工作很開心，除了跟著投手教練許銘傑學習，協助訓練投手，情蒐、餵球也都會做。

樂天桃猿隊友「鄉長」陳禹勳也在個人社群媒體發表貼文，寫道：「國裕，球員本來就不能當一輩子！過去謝謝你這個好隊友，接下來用另一個身份一起奮戰，我們一起拿下總冠軍！！」勉勵林國裕以訓練員的身份一同爭冠。