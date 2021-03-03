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高中木棒／初生之犢不畏虎 三民隔13年再闖4強

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽，三民高中相隔13年打進4強。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，三民高中相隔13年打進4強。記者蘇志畬／攝影

三民高中今天在高中木棒聯賽8強賽以5：1擊敗東大體中，相隔13年再次闖進4強，先發投手盧泓捷高中生涯首次演出9局完投，全場雖被敲11支安打，但僅因陽春砲丟掉1分，加上陳堃益單場4打點支援，拿下勝利。

三民高中賽後開心衝進場灑水，總教練張榮勳稱讚這屆球員企圖心很強，「知道10幾年沒打進四強過，他們很想拿下，實力沒有上一屆好，但凝聚力很強。」

三民全隊24人只有9名高三球員，今天先發9人加上投手也只有4人是高三，菜鳥居多的陣容打到四強，張榮勳說：「可能初生之犢不畏虎吧。」

三民高中上一次打進木棒聯賽四強已是96學年度，當年以第四名作收，而隊史最佳是94學年度的亞軍，不過當年因蔣智賢等人與美職球隊簽約事件，導致名次遭沒收。

三民首局靠著歐騌緯安打、高捷保送，兩出局後陳堃益二壘打帶有2分打點，1局下東體雖有小高一邱賢嘉轟出陽春砲反擊，但全隊總計11安只得這一分，反而三民在6局上靠著陳堃益2分打點二壘打、陳世嘉高飛犧牲打，再添3分。

盧泓捷首局掉分後，局局都讓人上壘，但也都能化解危機，特別是9局上無人出局就因觸身球、二壘打，被進占二、三壘，但也靠著兩次飛球出局、一次三振止血，9局總計被敲11安，另有8次三振、1次保送，失1分。

蔣智賢

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