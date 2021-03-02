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中職／6人繳雙安 猿隊一軍打線打贏王維中

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

中職官辦熱身賽今天由味全龍面對樂天桃猿隊，龍隊狀元王維中先發，未投滿賽前設定的4局，3.1局被敲6安打、失5分提前退場，猿隊全場敲出12支安打，有6人繳出雙安，藍寅倫2支二壘打貢獻3分打點，猿隊終場以8：6擊敗龍隊。

龍隊在斗六球場面對猿隊主力打線，由王維中先發登板，這是他的第1場官辦熱身賽出賽，第1球就被陳晨威敲出安打，再因盜壘、捕逸進占三壘，面對林立再投出保送，王維中連飆2K，仍被朱育賢敲出二壘打、丟掉2分。

王維中在第3局又遭林立、藍寅倫連續兩支二壘打狙擊，再失1分，第4局、一人出局後，郭嚴文、林承飛都敲安打，面對邱丹的打席，王維中出現按壓手掌的動作，教練團當下決定換投，羅華韋接替再「幫」王維中多掉2分。

王維中最終以3.1局、54球收工，被敲6安打、失5分皆為責失分，送出7次三振、1次保送。

龍隊第4局靠3安打攻下3分，第5局沒有安打，但單局內連2次觸身球保送，加上陳俊秀、郭嚴文、張喜凱接連失誤，再送3分，讓龍隊得以緊咬比分。

龍隊洋投伍鐸中繼登板，投2局、演出6上6下；猿隊由張喜凱先發，4.2局被敲3安打、失6分（責失3分），終結者陳禹勳在9局登板，面對劉時豪代打，賞給老戰友三振。

王維中 林立

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