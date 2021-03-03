中職／悍將下半季大咖雲集 各隊搶門票要趁早

中華職棒官辦熱身賽正式開打，意味新的賽季即將展開，各隊的戰力調整狀況將陸續開箱。除了老店新開的味全龍之外，開季前焦點意外被富邦悍將搶走，他們成功說服旅美好手、世界12強賽國手江少慶返台，以自行培訓球員的方式加入，並且放話會在選秀會中挑選他成為今年的狀元。

由於受到疫情影響，今年旅外球員除了江少慶外，陳冠宇確定會參加選秀會，吉力吉撈．鞏冠(朱立人)及呂彥青現也加入味全龍春訓，曾仁和則跟著統一獅訓練。意即他們五人如果都投身季中選秀，各隊將是人人有獎，另外還有包含胡智為、黃暐傑等目前等待合約的球員，最終旅外歸國參與選秀的球員數還可能再增加。

這之中除了呂彥青是日職二軍外，其餘都是美職3A以上或日職一軍的好手，而且他們正值當打之年，並非是因年紀或戰力走下坡而返台。而且上述7位球員中只有吉力吉撈．鞏冠是野手，其餘6位都是投手，甚至除了黃暐傑外，另外5位是先發投手。若這名單成真，將比2012年胡金龍、陳鴻文及高國輝參加的選秀還驚人，可能會成為中職歷屆選秀會中星度最高的一年。擁有第一順位的富邦悍將，不僅可以選入狀元郎，還有機會一次網羅兩位以上好手。

富邦悍將另一項利多消息，則是備受期待的前旅日投手郭俊麟預估在下半季可能復出，成為先發投手戰力之一。雖然他去年6月動了韌帶重建(Tommy John)手術，但以他在世界12強、經典賽的主戰先發投球內容，仍讓悍將在第二輪就挑選，還給他一份包含復健期的合約。且根據江少慶、李振昌開刀的經驗，若將近一年的時間復健順利，很有機會能重現往日身手，也難怪悍將仍如此看重他。

富邦在去年選秀會提前選走養傷中的前旅日投手郭俊麟，跌破專家與球迷眼鏡，無疑是期待他能恢復昔日在中華隊的身手。 聯合報系資料照片

另一方面，富邦球團在休賽季期間大肆網羅洋將，除了去年的索沙(Henry Sosa)、羅力(Mike Loree)及邦威(Manny Bañuelos)外，又找了傑斯(J. C. Ramírez)、優瑪(Yomar Concepcion)、納恩斯(Hector Noesi)、納飛猛(Yamaico Navarro)等人。即使納恩斯及納飛猛確定不會到任，仍有超額的編制，而且他們還沒停止尋找外援作業，目標都是鎖定有大聯盟資歷的球員。目前悍將陣中索沙及羅力是在中職有實績的球員，邦威去年雖僅有半季的出賽，已繳出不錯的成績。傑斯則是有大聯盟經歷的投手，但同樣動過TJ手術，去年幾乎沒有上場的紀錄，實戰表現還待觀察，但若能恢復水準，恐怕對手不會好應付。

悍將上半季應該就會派出除優瑪外的四位洋投，搭配本土的陳仕朋、江國豪應戰，如無意外下半季又有江少慶加入先發輪值，洋將名額將調整為改用一位洋砲，讓投、打都同步升級。另外郭俊麟若順利復出，加上第二輪還可能再挑入一位旅外好手，都讓投手群的強度增加。即使目前悍將在熱身賽表現不佳，但對於下半季已普遍認為「富邦太強了吧」。

除了旅外大咖陸續助陣外，悍將原本就有表現不錯的陳仕朋及江國豪，只要好好保護，本土三本柱的盛況可望重現。 聯合報系資料照片

昔日中職常出球隊上半季調度以是調整為主，下半季才全力拼戰，並將氣勢延續至季後賽。又或是考量外援的因素，季末找來新的強力洋將，在對手仍不熟悉的情況下，在關鍵對戰演出強力封鎖，先拿下半季冠軍，再奪總冠軍。像是去年的統一獅上半季無論投、打、守都是一團混亂，後來整合出外野三帥及本土鐵牛棚，同時搭配更換洋投後，一舉拿下最後的勝利。

提前分析今年球季，衛冕軍統一獅基本上沒有練兵的理由，整季理應該都會全力以赴。中信兄弟及樂天桃猿，熱身賽可發現都有新的嘗試，不少有接班態勢的球員可能在上半季會有許多實戰機會。重返一軍的味全龍，則持續試著找出最佳陣容，尤其投手勢必採車輪戰模式。

只是計畫趕不及變化，由於富邦悍將的狀元預告，恐將影響下半季的戰績排名，各隊的調整方針勢必會有所改變。即使今年季中選秀會後每隊都能進補不錯的球員，其中不乏旅外大咖球員，但相較富邦下半季戰力最有可能大幅提升，其他四隊還是不能忽視。以往著重下半季的作法，恐怕會適得其反，上半季更拚一點，先拿下晉級門票才保險。