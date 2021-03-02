聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／龍隊8次3上3下 天母熱身賽遭獅群吞噬
味全龍隊今天分成兩地出賽，在天母棒球場對統一獅之戰，派出4名投手應戰，先發投手林逸達投4局，被揮出5支安打、保送兩次、失6分，龍隊終場2：9落敗。
獅隊2局上展開首波攻勢，林安可揮出二壘打後，接下來3棒靠兩次保送、一次失誤上壘，接著林岱安二壘打、陳傑憲安打，一口氣攻下5分奠定勝基。
林逸達雖投出5次三振，但控球不理想，隊友守備也不幫忙，無法阻擋獅隊攻勢。
獅隊6名投手輪番上陣，布雷克、猛威爾、泰迪各投兩局，吳承諭、江承峰、傅于剛都是1局，龍隊前5局都是3上3下，開賽被連續解決15人次，直到6局下首名打者張皓緯才開張，從泰迪手中揮出全隊首安。
龍隊6局下靠4支安打、1次保送攻下兩分，最後3局又全是3上3下，全場吞下8次三振，打線欲振乏力，最後以7分之差輸球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言