中職／龍隊8次3上3下 天母熱身賽遭獅群吞噬

味全龍隊今天分成兩地出賽，在天母棒球場對統一獅之戰，派出4名投手應戰，先發投手林逸達投4局，被揮出5支安打、保送兩次、失6分，龍隊終場2：9落敗。

獅隊2局上展開首波攻勢，林安可揮出二壘打後，接下來3棒靠兩次保送、一次失誤上壘，接著林岱安二壘打、陳傑憲安打，一口氣攻下5分奠定勝基。

林逸達雖投出5次三振，但控球不理想，隊友守備也不幫忙，無法阻擋獅隊攻勢。

獅隊6名投手輪番上陣，布雷克、猛威爾、泰迪各投兩局，吳承諭、江承峰、傅于剛都是1局，龍隊前5局都是3上3下，開賽被連續解決15人次，直到6局下首名打者張皓緯才開張，從泰迪手中揮出全隊首安。