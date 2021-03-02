中職／王維中先發3.1失5分 龍隊先啟動「保護機制」

味全龍隊狀元郎王維中在自辦熱身賽演出完全壓制，今天在官辦熱身賽首度亮相，第1球就首度出現上壘者，樂天桃猿隊陳晨威敲出安打，王維中最終先發3.1局被敲6安打、失5分，未投滿賽前預計的4局，教練團先啟動「保護機制」。

王維中先前在兩場龍隊自辦熱身賽出賽，首戰6上6下，次役9上9下，連續解決15人次，且有6次三振，上演大聯盟級投手的完全壓制。

龍隊在官辦熱身賽成績不俗，前4戰拿下2勝1和1敗，今天面對猿隊，由王維中先發登板，對手猿隊此役排上主力打線。

王維中在第1打席就出現上壘者，陳晨威敲出安打，再因盜壘、捕逸進占三壘，面對林立再投出保送，王維中連續三振藍寅倫、陳俊秀，面對朱育賢的打席，仍被敲出二壘打、丟掉2分。

王維中第2局演出3上3下，第3局又遭林立、藍寅倫連續兩支二壘打狙擊，再失1分，第4局、一人出局後，郭嚴文、林承飛都敲安打，面對邱丹的打席，王維中出現按壓手掌的動作，教練團不敢大意、決定換投。

王維中原本預計要投4局，最終以3.1局、54球收工，被敲6安打、失5分皆為責失分，送出7次三振、1次保送。