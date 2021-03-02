高中木棒／蔣鎮宇7局完投 西苑成功復仇晉8強

西苑高中成功復仇，今天在高中木棒聯賽12強賽以8：1擊敗秀峰高中，高三王牌蔣鎮宇完投7局無責失；另一場南英商工與成德高中纏鬥到12局，南英才靠著黃聖祐的再見二壘打，以6：5搶下勝利，延續連7屆進8強的紀錄。

兩天前西苑高中才在延長賽以1分差敗給秀峰高中，休兵一天後，兩隊在12強再碰頭，西苑靠著3到6局連續得分，拉開到7分差，在7局提前拿下勝利，蔣鎮宇先發7局僅用80球，只被敲3安，唯一失分是2局下失誤後的非自責分。

秀峰王牌姚恩多因前一場對西苑先發6局，受隔場限制，反觀西苑蔣鎮宇可出賽，西苑總教練林朝煌認為，高中賽事投手很關鍵，「有沒有壓制力就差很多」。

蔣鎮宇為了拚八強請纓登板，雖然教練不希望他投太多，但仍堅持投下去，加上隊友打了很多分數，一路投完7局，也化解7局下遇到的一、三壘有人小亂流。

南英與成德之戰前9局打完以1：1戰平，10局開始進入突破僵局制，兩隊都未得分，先攻的成德在11局上得分後，南英又追平，12局上成德再得2分，南英12局下攻下3分逆轉，黃聖祐在2出局後敲出2分打點再見二壘打。

西苑隊史自木棒聯賽93學年度開辦以來，只有95、107學年度缺席8強，今年是第15次闖進8強，下一戰要對上高苑工商；

南英隊史則是第13次打進8強，103學年度至今都打進8強，下一戰要對上平鎮高中。