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高中木棒／鶯歌賴知頎飆148公里 8.1局也創生涯最佳

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽12強賽，鶯歌工商投手賴知頎先發8.1局失2分。記者蘇志畬／攝影1
109學年度高中木棒聯賽12強賽，鶯歌工商投手賴知頎先發8.1局失2分。記者蘇志畬／攝影1

「控球有提升」是鶯歌工商總教練王傳家給今天先發投手賴知頎的評語，賴知頎不僅投出生涯最長的8.1局，最快球速148公里也追平生涯最佳，連本人都說：「有嚇到。」

鶯歌工商在高中木棒聯賽12強戰以4：3擊敗普門中學，賴知頎前6局僅失1分，但打線被封鎖，面對0：1的落後，他也坦言確實有壓力，「告訴自己不能再失分，留住球隊氣勢」。

結果等到打線在7局、8局各攻下2分，賴知頎9局上請纓續投，在1出局一壘有人時退場，雖然失分算在帳上，但8.1局被敲6安、失2分的結果足夠滿意，也拿下勝投。

賴知頎另有7次三振，只有1次四壞、1次觸身，王傳家表示，賴知頎今天投得不錯，用球數在合理範圍內，以往可能5、6局就要退場，今天在控球上有要求自己，「能夠用最少球數拿到出局數，就是好的投手」。

雖然賴知頎想拚完投，不過考量到過往最多只投過100球，王傳家還是在投到95球時換人，「後面也還有其他投手可以接手」。

控球明顯改善，賴知頎認為是之前教練發現前導手太早開掉，修正後有好成果，不過聽到今天飆出148公里，追平去年黑豹旗個人最快球速，而且還是以先發投手身分，賴知頎說：「自己也嚇到。」

雖然場邊不少球探關注，但賴知頎尚未決定畢業後動向，「先準備木聯，再準備考大學，選秀是一定要的，那是我的夢想，不過就是時間點的問題，還要跟家人再討論」。

球速 普門中學 選秀

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