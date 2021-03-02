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高中木棒／場內轟助鶯歌晉八強 蔡誥翔想對決林昱珉
高中木棒聯賽12強賽今天開打，鶯歌工商投手賴知頎先發8.1局失2分，加上蔡誥翔的兩支關鍵長打，最終以4：3擊敗普門中學，相隔3年再闖八強，下一戰要碰上穀保家商，蔡誥翔很想對決林昱珉。
賴知頎前8局僅掉1分，9局上續投先被敲安打，但用飛球取得1出局後退場，接手的鄧佳安因失誤加暴投丟掉2分，其中1分記在賴知頎帳上。
鶯歌投手群只失3分，打線雖然在前6局都未得分，不過7局下終於破解普門高一先發投手呂昱廷的壓制，蔡誥翔敲二壘打後，吳至綸安打追平，換投後捕手于魁再補上二壘打超前，8局下也靠著蔡誥翔的場內全壘打，敲回2分打點。
能夠以1分差險勝，蔡誥翔的長打很關鍵，他表示，場內全壘打是因為對方有點失誤，當下只想把球打準，「比賽前段沒打好，後面聽教練的話，先把球打準」。
蔡誥翔原本是投手，但因球隊外野戰力不足，也要兼任野手，總教練王傳家認為蔡誥翔的打擊表現不錯，能夠幫助打線串連，不過木棒聯賽的投球準備上還有待加強。
蔡誥翔對投打都有興趣，下一戰遇到穀保很想跟U12世界盃隊友林昱珉一決高下，「大家都說他最強，我也還沒打過他安打。」若登上投手丘，蔡誥翔則想對決另一位U12戰友，在本屆賽事敲出6轟的平鎮高中李灝宇，也把這兩人視為努力目標。
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