快訊

小資族有福！定期定額買美ETF　金管會開放實驗1年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中木棒／友誼賽被玉里打爆 邱賢嘉領東體雪恥被封MVP

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽12強賽，東大體衝邱賢嘉投打俱佳。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽12強賽，東大體衝邱賢嘉投打俱佳。記者蘇志畬／攝影

農曆年前的一場友誼賽，東大體中曾被玉里高中以大比分擊敗，今天在高中木棒聯賽12強賽交手，換東體討回顏面，以7：5逆轉獲勝、連兩年晉八強，被教練封為此戰MVP的邱賢嘉，之前對玉里投1局被打了6、7分。

東體前6局受到玉里先發田楊昇樺壓制，僅在3局下得到1分，1：2落後的局面到7局下大翻轉，東體先靠保送、安打進占得點圈，玉里換上洪庭文仍未能壓制，杜禹鋒敲安追平，潘振宇安打敲回超前分，邱賢嘉的三壘打帶有2分打點，單局進帳6分大逆轉。

邱賢嘉不僅有擊垮對手士氣的安打，也在3局2出局後接手登板，投出4.1局被敲2安、無失分的好投，拿下勝投，總教練陳峰岳表示，今天無論投、打MVP都是邱賢嘉，「作為中繼能把局數拉長、守住分數，還有深遠的安打也很關鍵」。

東體賽前擬定對戰策略，只要先發投手失2到3分就必須推出邱賢嘉，陳峰岳表示，因為預估分差不會太大，而邱賢嘉雖然只有高一，但國中時就習慣高張力局面，「球速好的時候有135到140公里，重點是準」。

東體以大比分輸給玉里的友誼賽，邱賢嘉就是其中一名投手，他記憶中當時只投一局，但遲遲無法解決打者，「投了快1小時，丟掉6、7分吧。」不過也因此掌握對手拉打好、內角攻擊好的特色，在木棒聯賽雪恥。

至於幫忙打下大局的三壘打，邱賢嘉原本只是想碰到球，製造機會給下一棒，沒想到幫了大忙，「很開心，因為第一、二階段時打擊狀況不好，後來調整揮棒動作才比較順」。

球速

延伸閱讀

高中木棒／玉里淘汰留遺憾 游擊好手林子宸先不選秀

高中木棒／余羿賢棒打曹祐齊 玉里高中闖進12強

高中木棒／聯賽鶯歌延長賽苦勝 B組大混戰

高中木棒／陳志杰7局無失分 畢業前拚提高身價

相關新聞

中職／有意再披中華隊戰袍 江少慶期待6搶1

江少慶結束旅美生涯，以自行培訓合約加入富邦悍將隊，預計投入中職選秀，也代表他有望再次披上國家隊戰袍，出戰東京奧運6搶1最...

中職／悍將已下好離手 蔡承儒：有狀元籤就會選江少慶

富邦悍將隊以自行培訓合約簽下旅美投手江少慶，上半季先在二軍出賽，下半季可望「無縫接軌」投入一軍先發輪值，領隊蔡承儒明確表...

日職／陽岱鋼手感回溫敲首轟 巨人監督：之前怎麼了？

先前連6打數掛零並吞下4次三振的台灣好手陽岱鋼，近三場比賽手感回溫，更是在前(28)日貢獻一發2分砲，為搶下巨人開幕戰先發名單增添更多本錢，而監督原辰德賽後也對陽岱鋼的表現做出回應。 根據《

中職／結束旅美「多少有不捨」 江少慶返台想有個舞台

旅美投手江少慶投入中職選秀，先與握有狀元籤的富邦悍將隊簽下自行培訓合約，談到旅美生涯畫下句點，他坦言：「多少會有不捨」，...

日職／再擔日本守護神？ 山崎康晃要先爬出地獄

日職本季的春訓已在上週結束，官辦熱身賽將在今日下午正式開打，而新球季例行賽則是會在26日開幕，今年當然也有上季表現不佳，或是受傷動手術的球員要在今年復活，其中DeNA就有3名曾入選過日本國家隊的球員要

日職／阪神虎王牌身體出狀況 陳偉殷有望搶下開幕戰先發

儘管休賽季簽下陳偉殷以及韓職20勝級右投阿坎塔拉（Raul Alcantara），阪神虎監督矢野燿大卻早早宣布將開幕戰先發交由西勇輝擔綱，但這位本土王牌近日出現咳嗽現象，能否及時在3月26日的開幕戰前調整完畢仍有變數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。