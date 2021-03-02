高中木棒／友誼賽被玉里打爆 邱賢嘉領東體雪恥被封MVP

農曆年前的一場友誼賽，東大體中曾被玉里高中以大比分擊敗，今天在高中木棒聯賽12強賽交手，換東體討回顏面，以7：5逆轉獲勝、連兩年晉八強，被教練封為此戰MVP的邱賢嘉，之前對玉里投1局被打了6、7分。

東體前6局受到玉里先發田楊昇樺壓制，僅在3局下得到1分，1：2落後的局面到7局下大翻轉，東體先靠保送、安打進占得點圈，玉里換上洪庭文仍未能壓制，杜禹鋒敲安追平，潘振宇安打敲回超前分，邱賢嘉的三壘打帶有2分打點，單局進帳6分大逆轉。

邱賢嘉不僅有擊垮對手士氣的安打，也在3局2出局後接手登板，投出4.1局被敲2安、無失分的好投，拿下勝投，總教練陳峰岳表示，今天無論投、打MVP都是邱賢嘉，「作為中繼能把局數拉長、守住分數，還有深遠的安打也很關鍵」。

東體賽前擬定對戰策略，只要先發投手失2到3分就必須推出邱賢嘉，陳峰岳表示，因為預估分差不會太大，而邱賢嘉雖然只有高一，但國中時就習慣高張力局面，「球速好的時候有135到140公里，重點是準」。

東體以大比分輸給玉里的友誼賽，邱賢嘉就是其中一名投手，他記憶中當時只投一局，但遲遲無法解決打者，「投了快1小時，丟掉6、7分吧。」不過也因此掌握對手拉打好、內角攻擊好的特色，在木棒聯賽雪恥。

至於幫忙打下大局的三壘打，邱賢嘉原本只是想碰到球，製造機會給下一棒，沒想到幫了大忙，「很開心，因為第一、二階段時打擊狀況不好，後來調整揮棒動作才比較順」。