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高中木棒／玉里淘汰留遺憾 游擊好手林子宸先不選秀
玉里高中以5：7不敵東大體中，在高中木棒聯賽12強賽淘汰出局，這也可能是游擊好手林子宸高中生涯最後一次出賽，他透露目前沒有前進職棒的動力，畢業後選擇先升學。
前6局打完，玉里高中仍以2：1領先，不料7局下被東大體中打出大局，一口氣丟掉6分，8局上玉里先追1分，9局上2出局後，林子宸選到保送擠成滿壘，下一棒古林鼎皓的安打敲回2分，追到2分落後，不過比數也停在這邊。
玉里高中今年木棒聯賽之旅到此告一段落，玉山盃林子宸因超齡無法參賽、王貞治盃則要看花蓮縣組隊結果，林子宸對高中生涯留有遺憾，但對最後一打席給予及格分，「至少有延續攻勢」。
林子宸其中一項遺憾就是對木棒聯賽的長打表現不滿意，「給自己設定一支全壘打就好，結果沒有。」不過林子宸今天4打數有2安打、1得分、1打點，本屆賽事在打擊上調整得不錯，他說：「因為心情比較放鬆吧，沒給自己壓力。」
林子宸原本考慮畢業後就參加中華職棒選秀，不過在教練建議下，決定先唸大學再銜接，繼續提升游擊守備的穩定、靈活度。
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