中職／有意再披中華隊戰袍 江少慶期待6搶1

江少慶結束旅美生涯，以自行培訓合約加入富邦悍將隊，預計投入中職選秀，也代表他有望再次披上國家隊戰袍，出戰東京奧運6搶1最終資格賽，江少慶也表態有意願，「如果可以再次入選國家隊的話，當然會很開心。」

江少慶在世界棒球12強賽扛起中華隊王牌投手，也為自己投出身價，吸引美、日球團開出合約，他當時為了再拚站上大聯盟，而與老虎隊簽下小聯盟合約，捨棄日職開出的優渥合約。

中華隊的下一趟國際賽，預計是今年6月登場的6搶1，將爭取奧運棒球最後一張門票，若江少慶繼續旅外，想加入中華隊，勢必要視母球團是否放行，但返台打球就少了這層限制。

江少慶屆時能否投入中華隊，悍將領隊蔡承儒表示，等賽事確定會舉行後再討論，要看總教練洪一中的想法。江少慶也表達期待，「如果可以再次入選國家隊的話，當然會很開心。」