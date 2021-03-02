中職／已是「準悍將」 江少慶回到熟悉台北「很喜歡」

旅美投手江少慶投入中職選秀，富邦悍將隊領隊蔡承儒表態，若有狀元籤就一定挑選，江少慶已是「準悍將」，他表示，對於悍將隊教練團、球員都算熟悉，新莊球場更是他高中常來的球場，「又回到台北，很熟悉、很喜歡。」

江少慶出身花蓮，但高中就讀穀保家商，對於新莊球場並不陌生，和當年相比，他說：「軟、硬體都升級，不一樣的等級。」

江少慶在2019年世界12強棒球賽為自己投出身價，當時就是在總教練洪一中麾下，若在選秀獲悍將挑選，又將來到洪總陣中。他表示，對於悍將並不陌生，「富邦教練團，國際賽都有碰到，也有一些認識的球員。」

他的調整課表還未進入牛棚階段，「不急，就慢慢調整。」到下半季投入一軍賽事前，也要先對中職各隊做好功課，「每個國家的棒球都不同，我相信台灣職棒也是具有挑戰性的聯盟，這幾年球員大幅度進步，這也是我要盡力的課程。」

被問到最想對決的打者，他表示，沒有特別想要對付誰，「來了就是想辦法解決。」