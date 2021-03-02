中職／提前「喬」狀元 蔡承儒：好手返台也是球迷福氣

江少慶投入今年中職選秀，先與富邦悍將隊簽下自行培訓合約，中職罕見「喬」狀元，領隊蔡承儒認為，以江少慶的年紀（27歲），都會還想拚拚看，但各國職棒因疫情而投入未知數的同時，旅外好手動念返台打球，對台灣球迷來說，能看到這麼多優秀選手也是福氣。

富邦在2017年入主球隊以來，始終無緣進入總冠軍賽，今年持續打銀彈戰，除了洋將簽約始終比各隊快一步外，更提早半年就鎖定狀元郎，邀請江少慶加入悍將隊行列，先以自行培訓合約加入練球、二軍賽事，若有狀元籤篤定挑選。

中職難得看到「喬」大咖球星參與選秀，蔡承儒表示，去年碰到疫情，各國職棒都受到一定程度影響，而台灣相對疫情控制得當，「大家在這個時間點會多考慮，不然以少慶，27歲還這麼年輕，還會想再旅外打拚，但現在疫情為國外投下很多變數。」

他指出，現在這個時間點，對旅外台灣選手或洋將來說，都會覺得中職或許也是很棒的選項，不只江少慶，還有不少旅外好手都有意返台，「對中職是很棒的時機點，也很有幫助，台灣球迷能看到這麼多優秀選手在台灣打球，也是球迷的福氣。」

被問到今年目標，蔡承儒坦言還是總冠軍，「今年希望可以延續去年下半季的氣勢和隊形，可以透過選秀補強，在洪總第二年帶領下，希望可以順利打下總冠軍。」他笑說，可以棒、籃都奪冠，當然是最好。