中職／悍將已下好離手 蔡承儒：有狀元籤就會選江少慶

富邦悍將隊以自行培訓合約簽下旅美投手江少慶，上半季先在二軍出賽，下半季可望「無縫接軌」投入一軍先發輪值，領隊蔡承儒明確表達，「如果他投入選秀，然後我們有狀元籤，就是會選他。」不會因後續是否再有其他好手投入選秀而動搖心意。

去年12月的領隊會議確定味全龍隊抽中第5順位後，上季墊底的悍將隊保住狀元籤，但目前變數在於第6隊，中職會長蔡其昌在日前的新春團拜上談到第6隊，不在時程上「押」底線，認為若確定加盟，再來協助做細節規畫，包括各隊能否接受在選秀順位上被「插隊」。

對於狀元籤是否會因第6隊生變，蔡承儒表示，他目前所知的資訊，就是前會長吳志揚所提到的，1月底前若無球隊表達加盟意願，就來不及投入今年選秀。

蔡承儒透露，從去年12月確定保有狀元籤後，就在思考誰會回來參加選秀，「少慶是台灣數一數二的投手，有這個機會可以先來自行培訓，上半季先在二軍就近觀察，對我們來說也是很好的機會。」

他表示，「好的先發投手各隊都很需要，少慶又年輕，各方面條件都很好。」也曾和總教練洪一中討論過，「洪總也覺得他的球技、態度、自律，都是隊友可以效法的對象。」

悍將隊一心爭取到江少慶，蔡承儒表示，「如果他投入選秀，然後我們有狀元籤，就是會選他。」至於後續若有其他大咖旅外球星投入，他仍堅定表示，「我們就是希望可以順利往這方向（江少慶）進行。」