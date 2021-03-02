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中職／結束旅美「多少有不捨」 江少慶返台想有個舞台

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
江少慶與富邦悍將隊簽下自行培訓合約。記者季相儒／攝影
江少慶與富邦悍將隊簽下自行培訓合約。記者季相儒／攝影

旅美投手江少慶投入中職選秀，先與握有狀元籤的富邦悍將隊簽下自行培訓合約，談到旅美生涯畫下句點，他坦言：「多少會有不捨」，但也直言27歲的年紀，「說年輕不年輕、說老也不老」，球員需要的是舞台發揮，現在既然機會來了就好好把握。

江少慶旅美9年，早在2018年已經升上3A，但屬於他的機會遲遲沒有到來，2019年在印地安人隊3A待了整季，去年捨棄日職開出的優渥合約，堅定再拚最後一哩路，與老虎隊簽下小聯盟合約，先是遇到疫情攪局，直到7月底縮水賽季開打，他在陪練隊也一直未能等到期待的那通電話。

悍將在去年12月領隊會議後，確定保有選秀第1順位，隨即與江少慶的經紀公司聯絡，希望將好手留住，狀元籤提早半年下好離手。

江少慶與悍將隊先簽自行培訓合約，將在明天正式投入球隊訓練，等待7月選秀登場，屆時可無縫接軌投入一軍賽季，為悍將隊挹注「準大聯盟及」的先發投手戰力。

決定回台打球，江少慶表示，「做出這個決定，考慮到很多事情，自己也27歲了，說年輕也不年輕，說老也不老，球員就是需要一個舞台好好表現，發揮自己的球技。」

江少慶坦言結束旅美生涯會有不捨，但是「很單純的一件事，就是棒球，我喜歡棒球，我只希望有個地方可以讓我好好發展。」

江少慶 選秀 棒球

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