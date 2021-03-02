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中職／「美國隊長」羅傑斯重披中信戰袍 韓媒：相當戲劇性

聯合新聞網 / 綜合報導
羅傑斯回歸中信兄弟，韓媒稱簽約過程相當戲劇性。報系資料照
羅傑斯回歸中信兄弟，韓媒稱簽約過程相當戲劇性。報系資料照

先前表示以4洋投迎接開季的中信兄弟，在考慮先發輪值調整較緩慢的情況下，最終選擇簽回洋投羅傑斯(Esmil Rogers)，也讓韓媒大感吃驚，稱羅傑斯與中信簽約「相當戲劇性」。

擁有大聯盟多年身手的羅傑斯去年來台效力中信，在上半季卻因狀況不佳而下放二軍，但下半季繳出鬼神成績，防禦率僅有2.57，更在8月以0.97防禦率獲得月MVP。

而季末中信選擇與德保拉（Jose De Paula）、萊福力（Mitch Lively）續約，而在米蘭達(Ariel Miranda)投奔韓職斗山熊後，也陸續找來歐尼爾（Onelki García）、加百利(Gabriel Ynoa)，以4名洋投來備戰新賽季。

為了避免意外狀況發生，中信始終與羅傑斯保持聯繫，最終決定在2月中旬與「美國隊長」再續前緣，由於曾效力於韓職，韓媒《OSEN》也不斷關注羅傑斯動向，今日則撰文稱羅傑斯已經擺脫無業遊民狀態，簽約過程相當戲劇性，準備再度迎接宰制級賽季。

中信 遊民 米蘭

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