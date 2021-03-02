MLB／葛拉斯諾狂飆100英里 保送林子偉4球都是98、99

光芒隊今天在主場對雙城進行熱身賽，旅美好手林子偉加盟雙城後首次實戰，擔任先發第九棒、三壘手，2局上面對光芒「火球男」葛拉斯諾（Tyler Glasnow），連看4球被保送，球速都是98、99英里。

林子偉兩個打數沒有安打，被三振、保送各一次，這場比賽只打6局就結束，雙城6：5獲勝。

葛拉斯諾去年出賽11場，投出5勝1敗、防禦率4.08，成為光芒奪下美聯冠軍的功臣。

今年春訓首次登板先發，這位27歲右投最快球速飆到100英里，儘管控球仍有問題，投35球只有20顆好球，他覺得投球內容還不錯。

葛拉斯諾首局連續解決3名打者，開賽第一球就是99英里，前6球有3球飆到100英里；但他2局上開始出狀況，面對雙城4棒若克（Brent Rooker），一顆98英里直球被轟成右外野陽春砲，儘管再三振兩人，接著保送、被安打、保送（林子偉）、保送，投不滿兩局退場。

葛拉斯諾投1.2局被揮出兩支安打、失兩分，三振、保送各3次；他表示，最重要是身體健康，才能回到競爭行列，此役試投新的滑球，希望未來搭配變速球，加上本來就拿手的直球、曲球，現在最重要是放球點要穩定。