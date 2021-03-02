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日職／陽岱鋼手感回溫敲首轟 巨人監督：之前怎麼了？
先前連6打數掛零並吞下4次三振的台灣好手陽岱鋼，近三場比賽手感回溫，更是在前(28)日貢獻一發2分砲，為搶下巨人開幕戰先發名單增添更多本錢，而監督原辰德賽後也對陽岱鋼的表現做出回應。
根據《東京體育報》報導，這場比賽巨人在九局下半取得3分領先，如果不是因為熱身賽的特殊規則，比賽早就結束了，打者也不會被叫上打擊區，而自從陽岱鋼以自由球員身分加盟巨人以來，無法展現打擊的安定感，而陽岱鋼在這次春訓努力特打，也需要機會表現自己。
九局下兩出局一壘有人的局面，陽岱鋼面對橫濱DeNA投手平田真吾，將147公里外角低的速球扛出場外，原辰德說道，「陽岱鋼前半段在宮崎的表現有點奇怪，但目前的存在感非常強烈，包含積極地跑壘，如果他能重新回到競爭位置，球隊的戰力也會有所提高。」
文末也指出，陽岱鋼也已經感受到危機，臉上沒有笑容也表示自己已經沒有退路，期待能以這一發全壘打找回狀況。
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