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MLB／林子偉雙城熱身賽初亮相 沒敲安但選到保送
美國職棒今天雙城隊與光芒隊交手的熱身賽，雙城台灣選手林子偉春訓初亮相，先發打第9棒，2打數沒有敲出安打，不過選到1次保送；最終雙城以6比5逆轉險勝光芒隊。
林子偉去年底成為自由球員後，轉戰明尼蘇達雙城隊，簽下小聯盟合約，並附帶大聯盟春訓。林子偉今天在大聯盟春訓熱身賽初亮相，先發打第9棒，擔任三壘手；另一場印地安人隊的張育成則是沒有獲得出賽機會。
林子偉在2局上一、二壘有人時上場打擊，選到保送形成滿壘，下一棒阿拉耶茲（Luis Arraez）也選到保送擠回1分；4局上林子偉擊出游擊方向滾地球出局，6局上則是吞下三振。總計林子偉2打數沒有敲出安打，選到1次保送。
此戰雙城2局上包含若克（Brent Rooker）的陽春砲在內，攻下2分；不過3局下光芒利用3次保送形成滿壘後，愛德華茲（Xavier Edwards）及迪亞茲（YandyDiaz）接連敲出安打，得3分超前；4局下滿壘時蘇利文（Brett Sullivan）敲出二壘安打，再得2分。
不過雙城5局上展開反攻，接連出現3支安打，得2分僅剩1分落後時，加利克（Kyle Garlick）轟出2分全壘打超前比分。此戰僅打6局，終場雙城就以6比5擊敗光芒隊。光芒的日籍球員筒香嘉智這場先發打第2棒，2打數沒有敲出安打，吞下1次三振，選到1次保送。
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