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日職／阪神虎王牌身體出狀況 陳偉殷有望搶下開幕戰先發
儘管休賽季簽下陳偉殷以及韓職20勝級右投阿坎塔拉（Raul Alcantara），阪神虎監督矢野燿大卻早早宣布將開幕戰先發交由西勇輝擔綱，但這位本土王牌近日出現咳嗽現象，能否及時在3月26日的開幕戰前調整完畢仍有變數。
而矢野燿大仍未更改開幕戰先發投手人選，根據一般投手教練的經驗，若西勇輝無法在開幕戰前完成三次登板，就很難將開幕戰先發的重責大任交給他，而日前完成熱身賽首秀的陳偉殷，是檯面上最有力的競爭者。
日前熱身賽面對將是開幕戰對手的養樂多，陳偉殷投2局被敲3支安打，包括山田哲人的陽春砲在內，失掉1分，賽後阪神老將安藤統男也對陳偉殷的表現提出看法，「每場投個6局失1、2分，如果打線有提供援護，拿下10勝是可預期的。」
而《日刊體育》也認為，春訓表現不錯的藤浪晉太郎也是競爭者之一，雖然去年大多數在牛棚出賽，也僅拿下1勝6負、防禦率4.01的成績，但藤浪目前在熱身賽出賽3場，防禦率僅有1.13，被矢野燿大點名為春訓投手MVP。
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