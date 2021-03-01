中職／羅力先發4局失2分 熱身賽還沒贏球只剩悍將

富邦悍將隊洋投羅力今天首度在官辦熱身賽登板，面對新軍味全龍隊，先發4局、失2分（責失1分），悍將隊終場以1：2輸球，3戰累積1和2敗，為5隊裡唯一勝場還未開張的球隊。

羅力今年展開在中職的第9季，力圖從去年的低點反彈，今天先發4局共用64球，被敲6安打、失2分，送出4次三振、沒有保送。

年輕的龍軍對上老經驗羅力，頻頻敲出安打，前3局都攻占得點圈，第3局曾傳昇先敲安打，趁暴投進占三壘，陳品捷敲出二壘方向滾地球，帶有1分打點，李凱威跑出內野安打，加上辛元旭傳球失誤站上二壘，劉基鴻安打再下一城。

龍隊共用7任投手，郭郁政、廖任磊、王玉譜、廖文揚、蔡明憲、黃東淯、陳冠偉依序登板，讓悍將隊全場只敲出5安打，前7局不曾踏上二壘，直到第8局蔡明憲觸身球、暴投連發，才讓悍將隊在此役首度進占得點圈。

悍將隊在9局上終於「破蛋」，面對黃東淯的投球，高國麟、林益全都敲安打，范國宸選到保送，無人出局就攻占滿壘，龍隊換上陳冠偉接替，只讓葉竹軒以高飛犧牲打送回分數，龍隊驚險以1分差守住勝利。

悍將隊打了3場官辦熱身賽，勝場尚未開張，3戰先發投手陳仕朋（3.1局失2分皆為責失分）、索沙（3局失4分、1分責失分）、羅力皆有失分，還未展現「宇宙邦」氣勢。