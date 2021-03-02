日職／再擔日本守護神？ 山崎康晃要先爬出地獄

日職本季的春訓已在上週結束，官辦熱身賽將在今日下午正式開打，而新球季例行賽則是會在26日開幕，今年當然也有上季表現不佳，或是受傷動手術的球員要在今年復活，其中DeNA就有3名曾入選過日本國家隊的球員要從地獄深谷中爬起來。

2017年入選日美大學棒球對抗賽的東克樹，當年被DeNA以第一指名選進，18年新人年球季就先發出賽24場，拿下11勝5敗，防禦率也只有2.45，奪下了該年的新人王；不過隔年1月自主訓練時發現左肘發炎，直到5月初才在一軍初登板，但左肘狀況不見好轉，導致19年球季只出賽7場，成績是4勝2敗3.76防禦率，去年季前東的左肘仍然有問題，2月20日動了TJ手術，預計要1年半才能實戰復出，他在春訓最終日的25日進行了第2次的牛棚投球，投完後並無感覺不適，朝向下半季復出的目標前進。

25日與東同樣進行了牛棚投球練習的還有今永昇太，今永是15年DeNA的第一指名，雖然沒有拿下新人王，但16年第一個球季也先發了22場，投出8勝9敗2.93防禦率的成績，19年先發25場，13勝7敗2.91防禦率，170局送出186次三振，可以算是今永的生涯年，季後入選12強棒球賽日本代表隊，並隨隊來台，在台中洲際棒球場對台灣先發，相信台灣球迷對他有蠻深的印象。

去年今永連續兩年獲得開幕戰先發投手的殊榮，不過因左肩不適，8月中之後就沒有再上一軍，10月動了左肩的清創手術，這次在春訓最終日的練習，是他從去年的9月26日以來首次進行有捕手蹲捕的投球練習，日後將逐漸增加投球數，如果一切順利，預計會3月前半會在實戰形式的打擊練習中登版投球。

DeNA投手今永昇太(左)2019年曾來台打過12強賽，去年原本表現不錯，但因傷只投了53局，季末還動了手術。 福耳攝影

這兩名先後的第一指名，是DeNA左投王國中不可或缺的兩大支柱，教練團自然也不會在他們身體狀況還沒有完全好之前急著將他們推上場，以目前情勢來看，如果兩人能在下半季重回球場，那對於DeNA今年的戰力就已經是很大的幫助了。

今永以及東兩人是因傷而被迫休養，不過另一名國家隊常客的老大哥身體沒傷，但投球狀況在上季卻出現了大的問題，他就是「小的大魔神」山崎康晃。

山崎是14年的第一指名，日職生涯6年完全沒有先發過，從15年新人年開始就擔任球隊的終結者，15年後援58場，拿下2勝4敗37次救援成功，防禦率只有1.92，當然也是該年的新人王，球季結束後入選第一屆12強棒球賽的日本國家隊，之後在18及19年連兩季奪下央聯救援王，19年球季結束已累積163次救援成功，季後再度入選12強國家隊，而且在日本隊中一樣擔任重要的守護神。

沒想到如此順遂的山崎在去年遇到了職棒生涯中最大的危機，開季一樣擔任球隊終結者，但開季之後的9場救援，表現卻十分不理想，每一場都有被打出安打，雖然有6次救援成功，但也有2敗，9場救援下來的防禦率高達6.48，於是在7月底被調往中繼調整，自此沒有再回過終結者的位置，調往中繼後的投球內容仍不見好轉，10月出賽2場防禦率高達9.0，之後被下放二軍，直到11月中球季最終戰才又在一軍登板，整季下來出賽40場，是生涯最少的一年，成績是3敗8個中繼點6次救援成功，防禦率則是5.68。

新上任的監督，也是DeNA投手大學長的三浦大輔，在春訓分組時決定將山崎分到二軍組去，這當然也是山崎日職生涯7年以來的第一次，他22日在對中日的練習賽中首次實戰登板投球，投1局被打1支安打沒有失分，最快球速來到146公里，而三浦監督也在場邊觀看，同時也表達希望山崎的能夠趕快調整到足以回一軍的狀態。

從前幾年一出場時，滿場觀眾都會跟著《Kernkraft 400》的節奏喊著yasuaki(康晃)，到上場投完球之後，自己的懊悔及球迷的失望，對於山崎來說，去年無疑是地獄般的一年，到底這位日本國家隊的守護神今年能不能從地獄深谷爬上來，甚至再入選東京奧運日本國家隊，應該是DeNA以及全日本的棒球迷最關注的事情之一。