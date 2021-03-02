錫柏杜防守秘笈太神奇 尼克終於要翻身了嗎？

紐約尼克109：90擊敗活塞，戰績18勝17敗勝率超過五成，東區排第四，僅落後76人、籃網、公鹿，尼克戰績比東區第5-第7熱火、塞爾蒂克、暴龍更出色。一切都是真的，你沒有看錯！

尼克今年球季大變身，一改多年羸弱形象和亂七八糟休息室氣氛，當然跟尼克教練錫柏杜「防守」有絕對關係。鍚柏杜是防守大師，他在灰狼三年失敗收場，但來到尼克第一季就展現「防守魔力」，幫助尼克打出脫胎換骨的防守強度，建立防守第一球隊文化，逐漸改善尼克體質和競爭力。

尼克目前失分104分聯盟30隊最低，對手投籃命中率4成33聯盟第一低，對手三分球命中率3成26也是聯盟第一低，尼克防守效率值排名第三，僅次於湖人、爵士西區兩支爭冠強權。鍚柏杜幫助尼克建立防守文化，用防守改變比賽和球隊體質，給這支年輕球隊注入無限活力。

在錫柏杜(右)不斷地耳提面命之下，尼克團隊都能積極做好防守工作，跟上季平均失分高達112.3分相比，真的是讓人刮目相看。 美聯社

「防守」並非尼克變身唯一理由，尼克205公分大前鋒藍道生涯第一次入選東區明星，今年球季場均23.4分、11籃板、5.5助攻，竟然還有4成1三分球命中率，每場投進1. 9個三分球，這才是尼克最神奇表演。

藍道2014年在湖人出道，27歲終於在全美第一大城紐約打出名堂，許多球迷和尼克人把藍道視為紐約救世主，因為藍道打出接近公鹿前鋒安戴托昆波年度MVP最有價值球員數據，全能指數、攻防技巧、形成錯位能力都是聯盟最頂級表現。

鍚柏杜為尼克帶來聯盟數一數二防守，藍道成為尼克青年軍領頭羊，紐約在幾乎不被看好情況下翻身，極有機會成為一支季後賽球隊，擺脫連續七年無緣季後賽噩夢。

尼克大前鋒藍道(右)和溜馬大前鋒沙波尼斯(左)的不斷進步是球迷有目共睹，兩人今年都能進入明星賽。 美聯社

「不死玫瑰」羅斯二月加入尼克，他讓原本就不缺話題的紐約多了社群媒體關注力，也為尼克提供板凳最穩定催化劑。羅斯豐富經驗+穩定輸出+關鍵得分，成了錫柏杜手裡第二張好牌，用來搭檔核心前鋒藍道，如魚得水。

尼克確實變身成為季後賽球隊，但回到NBA現實面，尼克仍需要一張真正王牌，這張王牌就是具有號召力和統治級球星，尼克才有機會在季後賽挑戰東區五霸76人、公鹿、籃網、塞爾蒂克和熱火。以尼克現有陣容、天賦和能力，他們在季後賽不要說遭遇東區五霸，即使對上暴龍、溜馬、黃蜂第二等級球隊都不一定能在系列賽過關。

尼克拿史密斯換來老將羅斯(右)是一步好棋，帶來球隊急需的得分、經驗與穩定性。 美聯社

如果用現代籃球數據分析和進階統計去看尼克，尼克其實問題還很大。尼克前六名得分手除了藍道，另五名球隊主力投籃命中率都在4成4以下，這樣的進攻效率和表現進入季後賽勢必還要打折，季後賽籃球完全不同於例行賽，尼克沒有真正王牌球星帶隊，陣容深度和角色球員也都太嫩，尼克只靠「防守」和「最少失分」翻身，想在季後賽過關斬將難度很高。

尼克正在成為一支更好球隊，藍道也打出生涯最顛峰好球和統治力，錫柏杜為年輕尼克帶來最寶貴防守和團隊合作態度，紐約接下來需要靠「天命」，在自由球員市場用最大合約吸引一名王牌球星，帶領尼克走出泥沼。

紐約逐漸撥雲見日，但不能高興太早，因為尼克才剛爬出坑洞，尼克還需要一張真正王牌，才有機會完美翻身。