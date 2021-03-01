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日職／巨人、養樂多發動不對等交易 兩人薪資差達5400萬日元

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人隊交易田口麗斗至養樂多。 擷圖自田口麗斗推特
巨人隊交易田口麗斗至養樂多。 擷圖自田口麗斗推特

讀賣巨人與養樂多發動交易，宣布以投手田口麗斗交換內野手廣岡大志，廣岡在新球隊將披32號背號。

讀賣巨人在2013年選秀第三位選進田口麗斗，2017年取得13勝，接著連續兩年的雙位數勝投撐起巨人先發輪值的一角，19年開始轉往牛棚發展，合計替巨人出賽162場，累計36勝37敗、16個中繼點和2次救援成功。

而廣岡大志則是養樂多在2015年以選秀第二位選進陣中，16年一軍初登場就敲出首打席全壘打，去年出賽87場，打擊率.215、8轟15分打點，智弁高中畢業的他是内野手岡本和真小1歲的後輩。

對於收到轉隊通知，廣岡大志表示：「很突然，老實說嚇了一跳，在養樂多的這5年受到很多人的照顧，非常感謝各位。」

值得一提的是，25歲的田口麗斗本季年薪為7000萬日圓，23歲的廣岡大志則是1600萬，兩人薪資相差高達5400萬日圓的「不對等交易」。

薪資

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